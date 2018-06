Tito Tettamanti ist Financier. Er lebt im Tessin. © Andreas Meier/Reuters

Neulich erhielt ich einen Fragebogen. Auf vier Seiten musste ich meine landwirtschaftlichen Aktivitäten offenlegen und angeben, was für Tiere bei mir leben. Mit im Umschlag: eine zweiseitige Anleitung, wie ich den Fragebogen auszufüllen habe, sowie ein höflicher Brief, dem ich entnehmen konnte, wer meine Daten alles weiterverwenden darf. Von der kantonalen Landwirtschaftsverwaltung und den Labors über die Datenbank für Tierverkehr und das Veterinäramt bis hin zu den sechs Bundesämtern für Statistik, Landwirtschaft, Umwelt, Lebensmittelsicherheit, Veterinärwesen und wirtschaftliche Landesversorgung. Nicht genug: Auch die eidgenössische Alkohol- und Zollverwaltung und die Milchstatistikerin TSM Treuhand GmbH dürfen mit meinen Daten jonglieren.

Ich tat also, was mir befohlen wurde. Und gab an, dass ich zwei Hühner besitze. Meine beiden Schildkröten verschwieg ich.

Anschließend wandte ich mich wichtigen Dingen zu, ging zur Bank und ließ tausend Franken überweisen. Erhalten sollte sie ein Mönch in Aleppo, der dort ausharrt, um Kinder mit Essen und Schulstoff zu versorgen und mit ihnen zu spielen. Doch der Compliance Officer der Credit Suisse weigerte sich, mein Geld nach Syrien zu schicken. Zu groß war seine Angst vor der Kontrolle der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma).

Zweimal behinderte mich der Staat an einem Tag in meiner Eigentumsfreiheit: einmal, indem er Daten über meine Hühner sammelte, einmal, indem er mich an einer Spende an Kriegsversehrte hinderte.

Ich setze all meine Hoffnung auf ein neues Konzept: Blockchain. Was das ist? Eine Technologie, die online nicht nur Informationen vermittelt, sondern auch Transaktionen. Bitcoin, das bisher bekannteste Beispiel für eine solche Blockchain, ist ein vollkommen digitales, dezentrales Zahlungssystem. Die verschlüsselte Währung erlaubt es, Transaktionen zu machen, ohne dass die Banken, die immer bürokratischer und teurer werden, ihre Finger mit im Spiel haben. Trotz Kinderkrankheiten werden täglich 150.000 solcher Überweisungen getätigt mit einem Volumen von sieben Milliarden US-Dollar.

Eine solche Blockchain könnte auch das Grundbuch ersetzen und sehr rasche und günstige Immobilienübertragungen ermöglichen. Anders als heute. Wer in Lugano ein Grundstück kaufen will, wartet oft monatelang, bis der Eintrag im Grundbuch gemacht ist.

Der peruanische Ökonom Hernando de Soto hat in seinem faszinierenden Buch The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else die Armenviertel dieser Welt untersucht. Und dabei festgestellt, dass die Bewohner der Slums und Favelas keine Eigentumsrechte an ihren Baracken haben. Im globalen Kontext wären diese aber Milliarden wert. Wenn die Besitzer dieses Eigentum beweisen könnten, wäre es ihnen möglich, Kredite aufzunehmen; auch für ihre geschäftlichen Tätigkeiten. Blockchain könnte also eine Antwort auf eines der größten Probleme dieses Planeten sein. Ein echter Kampf gegen die Armut.

Vieles würde sich dank Blockchain ändern, auch im Verhältnis zwischen Bürger und Staat. Die Eingriffe der bürokratischen Apparate würden sich in vielen Fällen als überflüssig erweisen – und verschwinden. Auch die Rolle der Banken würde infrage gestellt. Das Sparpotenzial ist riesig.

Können wir Bürgerinnen und Bürger also darauf hoffen, dass die Privatsphäre eines Tages wieder wichtiger wird und wir unsere Freiheit zurückbekommen? Ich wäre entzückt. Meinen Hühnern ist es leider egal.

