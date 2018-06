Öl ist ein geheimnisvoller Stoff: Es ist tiefschwarz und hat doch über Jahre die Augen von Produzenten zum Leuchten gebracht. Obwohl er endlich ist, fiel sein Preis an den Weltbörsen innerhalb von zwei Jahren von über 100 auf 30 Dollar. Ohne ihn würde die Weltwirtschaft zum Stillstand kommen – und doch wollte ihn zuletzt kaum jemand haben.

So geheimnisvoll der Stoff ist, so verwirrt sind die Anleger: Es klingt doch logisch, dass der Preis nicht dauerhaft niedrig bleiben kann, angesichts des immer noch weiter steigenden Ölverbrauchs der Welt. Oder nicht?

Um es mit einem Satz zu sagen: Man weiß es nicht. Noch am Jahresende 2015 sahen viele Analysten den Kurs über kurz oder lang wieder auf bis zu 65 oder 75 Dollar steigen. Im Mittel, so ergab eine Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters, rechneten sie für 2016 mit einem Ölpreis von 57 Dollar pro Barrel. Inzwischen aber fürchten Analysten der Investmenthäuser Morgan Stanley und Goldman Sachs sogar an einen Preisverfall bis auf 20 Dollar. Noch pessimistischer sind die Royal Bank of Scotland und die britische Bank Standard Chartered, die einen Absturz bis auf zehn Dollar für möglich halten. Vor allem wenn die Wachstumsschwäche in China anhält, könnte der Ölpreis erst mal niedrig bleiben. Zumal die Produzenten alle Öl fördern, was das Zeug hält, vor allem die Staaten im arabischen Raum, die der Opec angehören, der Organisation der Erdöl exportierenden Länder. Deswegen sind die Lager weltweit bis zum Rand gefüllt.

Doch niedrige Preise heilen niedrige Preise, glauben viele Experten. Dann nämlich, wenn es sich für Produzenten nicht mehr lohnt, noch Öl zu fördern, weil sie nicht mehr kostendeckend arbeiten. Vor allem bei amerikanischen Schieferölproduzenten, die den Rohstoff mit erheblichem Aufwand per Fracking aus dem Gestein pressen, wird das Geld knapp. Inzwischen haben die Ölfirmen weltweit ihre Investitionen um rund 20 Prozent heruntergefahren. US-Firmen legten seit Ende 2014 bereits zwei Drittel ihrer Bohrlöcher still. Der Branche droht ein nie da gewesener Verdrängungswettbewerb, und keiner weiß, wie er sich auf die Fördermengen auswirkt.

Zugleich gibt es weiter einen großen Bedarf an Öl: Bis 2040 soll sich die Zahl der Autos verdoppeln, schätzen Opec und die Internationale Energieagentur. Schiffs- und Flugverkehr werden auch nicht weniger. Derzeit können alle Abnehmer zusammen zwar nicht so viel verbrauchen, wie gefördert wird. Aber wie lange das so bleibt, ist die Frage.

Es gibt zwei Szenarien: Entweder ist das Überangebot nur ein zyklisches Phänomen, bis die hohen Bestände abgebaut sind. Wenn dann noch Krisen in Förderländern wie Russland, dem Irak, Brasilien oder Venezuela die Fördermengen plötzlich drosseln, könnte das Öl spätestens 2020 knapp werden und sein Preis steigen. So schlüsselt es der Politologe und Energieforscher Steffen Bukold auf.

Wer auf dieses Szenario setzt, der sollte das als Anleger am besten mit einem Indexfonds tun, der die Aktien von Ölunternehmen bündelt, etwa auf den DJ Stoxx 600 Oil & Gas, oder – etwas gewagter – Einzelaktien kaufen wie Total, Royal Dutch Shell oder Statoil. Meiden sollte man aber die Aktien von Fracking-Firmen und Hochzinsfonds, in denen viele solcher Wertpapiere stecken. Das Risiko von Pleiten ist viel zu hoch.

Oder aber der Markt verändert sich langfristig, sagt Forscher Bukold. Das ist der Fall, wenn eine Vielzahl von Produzenten im Verdrängungswettbewerb aufgeben muss, weil nur noch diejenigen Öl fördern, die es wirklich zu niedrigen Kosten können, allen voran die Opec-Staaten. Das wäre zwar das Aus für die Fracking-Industrie. Dafür würden aber Staaten wie Libyen und der Iran wahrscheinlich künftig wieder stärker die Hähne aufdrehen. Zudem könnte es die Nachfrage dämpfen, wenn Autos, Flugzeuge und Heizanlagen energieeffizienter werden, dann würde künftig gar nicht so viel mehr Öl verbraucht, wie heute angenommen. In diesem Szenario könnte es bis 2040 dauern, bis der Preis wieder stark steigt. In dem Fall wäre die Ölbranche als Anlage uninteressant. Man könnte aber stattdessen auf diejenigen setzen, die bis dahin stark vom niedrigen Ölpreis profitieren, etwa die Unternehmen der Chemieindustrie. Ebenso auf Konsumaktien, denn wenn weniger Geld fürs Tanken draufgeht, können viele Bürger mehr Geld für Konsumartikel ausgeben.

Ganz gleich, an welches Szenario man glaubt: Von den alten Höhen des Ölpreises um 100 Dollar sollten sich Anleger auf absehbare Zeit verabschieden. Ohnehin gab es bisher nur sehr wenige Boomjahre, in denen das Öl dreistellig notierte, etwa 2008 und 2014. Von den 1980er Jahren bis 2003 dagegen lag der Preis lediglich bei 20 bis 25 Dollar. Vielleicht ist es also eher so: Nach Jahren des geheimnisvollen Höhenflugs ist der Ölpreis nun wieder in der Realität angekommen.