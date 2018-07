Ein Club im Hinterhof der Großen Freiheit 27, Dekor in Rot-Gold-Pink, "Frisch gebumst 3,50 Euro" steht auf der Getränketafel auf der Theke. Olivia Jones tritt auf, 46 Jahre alt, riesig. "Mit Deko bin ich 2,20 Meter groß, ich wachse aber nicht mehr. Obwohl ...", sagt Deutschlands berühmteste Dragqueen, die auch Cabaret-, Bar- und Stripclubbesitzerin, Kiezguide und St.-Pauli-Ikone ist. Ohne Make-up, Perücke und Strass-Uniform heißt sie schlicht: Oliver.

DIE ZEIT: Frau Jones, wer gibt mehr Geld aus – Oliver oder Olivia?

Olivia Jones: Eindeutig Olivia. Allein die Outfits! Ich lasse mir jeden Monat drei bis vier Teile maßanfertigen, ich habe ja Überlänge.

ZEIT: Was kostet die Perücke?

Jones: 200 Euro. Extra für mich angefertigt.

ZEIT: Und was fängt Oliver mit dem von Olivia erwirtschafteten Geld an?

Jones: Ich bin kein Luxustyp, der Statussymbole braucht. Die finde ich eher peinlich. Die Lamborghinis hier auf dem Kiez sehe ich als Schwanzverlängerung. Meine Schwäche sind Luxushotels, dafür gebe ich Geld aus. Und ich lasse mich ständig massieren, weil ich mich immer so giraffenartig zu den Leuten runterbeugen muss.

ZEIT: Für die Fotos mit Touristen?

Dieser Artikel stammt aus dem Hamburg-Teil der ZEIT Nr. 15 vom 31.3.2016. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Jones: Ich führe das mal vor. Wenn ich Leute für ein Foto im Arm hatte, bin ich früher so runtergegangen (macht einen Buckel). Jetzt gehe ich so runter (streckt Hintern raus). Das ist wie Workout, jetzt habe ich auch einen super trainierten Po. Ich bin sehr körperbewusst.

ZEIT: Sie kokettieren immer damit, dass Sie Ihre Persönlichkeitsstörung zum Beruf gemacht haben. Wann haben Sie gemerkt, dass Sie als Travestiekünstler Geld verdienen können?

Jones: Mit 17, 18. Ich war damals New-Wave-mäßig drauf, Haare toupiert, schrille Klamotten. In London habe ich mich von Touristen vorm Buckingham Palast und am Trafalgar Square fotografieren lassen, für ein Pfund pro Foto. Davon konnte ich damals leben.

ZEIT: Dazu kamen Auftritte in Schwulenbars, noch während der Schulzeit.

Jones: Zu der Zeit gab es keine anderen Möglichkeiten. Travestie galt damals als schmuddelig. Mit 17 bin ich abends aufgetreten und morgens genauso in die Schule gegangen. Ich habe es schon immer geliebt, zu polarisieren.

ZEIT: Auch Ihr Vater ist aus seiner bürgerlichen Existenz ausgebrochen – allerdings auf kriminelle Art und Weise.

Jones: Er hat 1,9 Millionen D-Mark unterschlagen und ist nach Brasilien abgehauen.

ZEIT: Wovon hat er geträumt?

Jones: Von Freiheit, glaube ich. Das Leben mit Familie war nicht das Richtige für ihn. Aber das sollte man sich gefälligst vorher überlegen. Ich habe mich für ihn geschämt. Mit sieben konnte ich damit überhaupt nicht umgehen. Damals habe ich ein Vorbild verloren. Vielleicht versuche ich auch deswegen, es besser zu machen. Ich möchte nicht so werden wie er.

ZEIT: Haben Sie sich andere Idole gesucht?

Jones: Meine großen Vorbilder waren Nina Hagen, Boy George oder Jimmy Somerville, der viel über Diskriminierung gesungen hat. Davon habe ich selbst viel erlebt und es trotzdem geschafft. Das macht mich stolz. Ich hatte ja nicht nur den Gegenwind von der Gesellschaft. Meine eigene Familie hat mir signalisiert, dass es abartig und pervers ist, was ich mache. Sie haben sich von mir abgewendet, in der Hoffnung, dass ich zurückkomme, Versicherungskaufmann werde und im Büro arbeite.

ZEIT: Können Sie denn mit Zahlen umgehen?

Jones: Überhaupt nicht. Die Versicherung wäre sicherlich pleitegegangen und ich todunglücklich geworden. Aber in der spießigen Welt meiner Mutter und meines Stiefvaters fand etwas Vernünftiges "im Büro" statt. Ich rede über diese Dinge so offen, weil ich andere Eltern davor warnen möchte, dieselben Fehler zu machen. Damit fügt man jemandem Wunden zu, die niemals hundertprozentig heilen. Man muss sein Kind immer unterstützen, auch wenn es scheitert. Man kann es nicht in Ideen pressen, in die es nicht passt.

ZEIT: Sie nennen sich selbst eine "Multifunktionstranse".

Jones: Ich wollte eigentlich nur auf die Bühne, mich ausleben, Leute unterhalten, sie zum Lachen bringen. Mittlerweile ist daraus ein Unternehmen geworden, in dem ich Wirtin, Moderatorin, Mutti, Kieztour-Guide und Galionsfigur bin. Deshalb Multifunktionstranse. Es wundert mich manchmal selbst, dass das funktioniert hat. Ich habe ein gutes Team, allein hätte ich das nie geschafft.