In meiner lutherischen Kindheit gab es einen Verzweiflungsruf: Das ist ja zum Katholischwerden! Gemeint war: Jetzt wird der Hund in der Pfanne verrückt! Ich kannte nur einen Katholiken. Reinhard, Sohn des Dorfelektrikers, ging in meine Klasse und schien ganz normal. Ich fragte Vater, den Pfarrer des Dorfs: Was unterscheidet uns von Katholiken? – Der Beichtzwang, sagte Vater. Alle Sünden bekennen, das schaffe niemand, das mache den Menschen kaputt.

Heute weiß ich weitere Differenzen. Ich überspringe Papst, Bischof Huber, Zölibat und Abendmahl und nenne den Hauptunterschied. Katholische Kirchen stehen offen, evangelische sind dicht. An wie vielen backsteingotischen Portalen rüttelte der brandenburgische Landfahrer bereits vergebens, selbst an höchsten Feiertagen. So gelang es mir zu Ostern 2015, die vom Dumont-Kunstführer gepriesene Stadtkirche in Kyritz nicht zu besichtigen. Tapfer pilgerte ich weiter nach Wusterhausen an der Dosse und fand St. Peter und Paul wohlverschlossen. Immerhin durfte ich lesen: "Das Innere ist von malerischem Reiz ..."

Christoph Dieckmann 1956 in Rathenow geboren, ist Autor und Kolumnist der ZEIT.

Am Ostermontag 2016 begab ich mich südwärts von Berlin, nach Baruth/Mark. Das Doppelgetürm der Sebastianskirche ist wohl jedem, der per Bahn gen Dresden reist, vertraut. Dumont nennt auch die Einrichtung "delikat". Hoffnungsbanger Griff zur Klinke: Zu! Desgleichen die uralte Feldsteinkirche Kemlitz. Sadomasochistisch ergrimmt eilte ich bis Dahme, zur Marienkirche. Geschlossene Pforte. Ich brüllte: Es ist zum Katholischwerden! Die Tür schwang auf. Kein Mensch im dämmrigen Schiff. Stille, Andacht, Gottes Haus. Bauernbarock. Patronatslogen, zweistöckig umlaufende Emporen, ein reizend bemalter Hochaltar. An der Kanzel naive Propheten und Evangelisten. Der Besucher schaute, sann und schied wie der Kämmerer aus dem Mohrenland: "... er zog aber seine Straße fröhlich", Apostel (8,39).

Keineswegs sei diese Kolumne auf Brandenburg beschränkt. Jüngst stand ich in Chemnitz vor der verriegelten Petrikirche. Da emigrierte ich nach vis à vis, in die wunderbare Karl-Schmidt-Rottluff-Ausstellung (sie schließt am 10. April). Am allerschönsten war das Gästebuch für Kinder. Der Schüler Benedikt hatte den Künstler mit dem Stadtheiligen St. Nischel verwechselt und notiert: "Die Ausstellung von Karl Marx hat mir sehr gut gefallen. Kommunisten können echt toll malen." Das war schier zum Marxistischwerden.