Viele islamistische Attentäter haben die Biografien Kleinkrimineller. Werden sie zu Terroristen, verändern sie ihr Verhalten kaum. Sie verkaufen Drogen und waschen schmutziges Geld, um ihr Leben zu finanzieren und sich mit Waffen zu versorgen. Zuvor wurden diese Waffen bei Auseinandersetzungen mit anderen kriminellen Banden eingesetzt, jetzt bei Attentaten. In der internationalen Debatte über den Terror spielt der Zusammenhang zwischen Islamisten und Kriminellen kaum eine Rolle – warum?

Es ist schwer, darauf eine klare Antwort zu geben. Vielleicht gibt es sie auch nicht. Aber es ist ein Fehler, die Gruppen, die Attentate planen, vorbereiten und ausführen, ausschließlich in einem direkten Zusammenhang mit dem IS zu sehen. Wir müssen hingegen mehr darüber nachdenken, was das Besondere an den Aktionen dieser kriminellen Islamisten ist.

Viele Beobachter beschäftigen sich intensiv mit der fundamentalistischen Doktrin der Täter, mit den Motiven ihrer Militanz, ihrer religiösen Praxis, die zur terroristischen Praxis wird, und der Rolle, die alle diese Faktoren für die zweite Generation der Migranten spielen. Doch es fehlt eine Gesamtschau. Wir müssen begreifen, dass die Strategie des IS in den von ihm besetzten Gebieten und anderswo auf der Welt funktioniert wie die krimineller Organisationen. Und die kennen wir auch in unserer Welt.

Roberto Saviano beschäftigt sich in seinen Büchern mit organisierter Kriminalität. Sein Buch Gomorrhawar ein Welterfolg. Die Mafia bedrohte ihn mit dem Tod

Die Verhaftung von Salah Abdeslam, einem Pariser Attentäter, hilft uns, die Ereignisse dieser Tage in einem anderen Sinn zu verstehen. Das Viertel Molenbeek in Brüssel ist zwar kein Ghetto, dennoch konnte er hier untertauchen, er wurde hier nicht wie ein Eindringling behandelt. Bei seiner Verhaftung kam es zu Tumulten unter den Einheimischen, so wie es oft in den Randgebieten der Welt geschieht, wenn junge Mitglieder der lokalen Clans verhaftet werden. Das geschieht in Italien, in Mexiko, in Serbien und, in etwas unterschiedlicher Form, eben in Belgien. Molenbeek liegt sehr nahe am Zentrum Brüssels. Hier leben sehr viele Zuwanderer aus Nordafrika und aus arabischen Ländern. Es gibt 22 Moscheen. Vizebürgermeister Ahmed El Khannouss hat in einem Interview mit dem englischen Guardian gesagt, dass die Radikalen nicht in diesen offiziellen Stätten der Begegnung rekrutiert werden, sondern in geheimen Gebetsräumen. Trotzdem hat das Viertel mit Verärgerung auf die Verhaftung Abdeslams reagiert, einige Bewohner haben Tomatensoße auf die Polizisten geschleudert. Darüber müssen wir nachdenken. Wenn es in einem Viertel Menschen gibt, die von Drogenhandel und Erpressung leben, wenn es in einem Viertel viele Migranten gibt, auch illegale, dann wird ein zur Fahndung Ausgeschriebener zu einem Problem, weil er die Polizei anlockt. Es ist kein Zufall, dass die Terroristen der italienischen Roten Brigaden oder der französischen Action directe oder der RAF in den siebziger Jahren sich oft in bürgerlichen Vierteln versteckten. Sie taten es nicht nur, weil sie aus diesen Milieus stammten, sondern auch, weil sie in Vierteln, die hauptsächlich von der Kriminalität leben, identifiziert und sofort weggeschickt worden wären. Nur wenn die im Viertel bestimmende kriminelle Organisation es erlaubte, fanden die Terroristen in diesen Vierteln Unterschlupf.

Im Fall Molenbeek haben wir es mit etwas anderem zu tun: Ein Viertel – wenn auch nicht das ganze Viertel – scheint einen Gesuchten verteidigt, ja sogar geschützt zu haben. Die Bewohner erkannten in ihm zwar eine Gefahr, aber keinen Fremdkörper. Diese Praxis des IS zum Schutz seiner Männer entspricht haargenau jener der Mafia. Die Viertel der Armen sind auf seiner Seite, auch wenn sie die Taktik und Strategie des Krieges nicht teilen und mit Verärgerung auf seine Ideologie blicken. Die Mitglieder des IS sind in den Augen der muslimischen Jungs unglückliche Weggefährten, die eine Demarkationslinie überschreiten. Diese Jungs sympathisieren zwar mit dem Radikalismus, sie würden sich aber niemals töten oder in die Luft sprengen. Sie besuchen vielleicht noch nicht einmal eine Moschee. Es gibt hier keine Zustimmung für den IS, aber es gibt Empathie.

Also, wofür bezahlt Europa? Wofür bezahlen Frankreich und Belgien? Sie bezahlen dafür, dass sie die Kriminalität als eine Art marginales Böses betrachtet haben, das man tolerieren konnte, solange es sich am Rande ihrer Städte manifestierte. Die Strategie Europas ist: Man stellt sich den Kriminellen nur entgegen, wenn sie ins Zentrum vorrücken – ein Zentrum, das sehr nahe und sehr verletzbar ist. Die Botschaft an die Generation der Einwandererkinder, die dort an den Rändern Europas aufgewachsen sind, lautete: Du kannst dein Leben verplempern, solange du es außerhalb meines Gesichtskreises machst. Diese Botschaft haben diese Kinder verstanden. Hier ist Europa gescheitert, es hat dieser Generation nur Desinteresse entgegengebracht und sogar den Wohnungsbau danach gestaltet. Nachdem sie ihr eigenes Leben als das von Verlorenen begriffen haben, sind einige der Jugendlichen zu dem Schluss gekommen, dass sie im Recht sind, wenn sie für eine gemeinsame Sache kämpfen: einen globalen "Islamischen Staat". Eine große Idee, eine Utopie. Diese geteilte Utopie ist für sie die einzige Möglichkeit zur Erlösung. Sie ist der Übergang von der gemeinen Kriminalität zum islamischen Fundamentalismus.