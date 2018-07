Später Vormittag im Café Liebling am Berliner Helmholtzplatz: Mütter und Studenten mit Bart und Laptop. Mehr Prenzlauer Berg geht nicht. Die Rezensionen zu ihrem ersten Roman Wir kommen sind erschienen, es waren alle ganz erschrocken darüber, wie gut und flüssig sie schreiben kann, dabei war das schon bei ihren Welt-Kolumnen, spätestens bei ihrem Auftritt in Klagenfurt klar. Tee, Orangensaft, Sandwich. Der viel beschriebene Schmollmund, die niedlichen, großen Schneidezähne. Ihren Rezensenten stellt der "Superhase des Literaturbetriebs" (konkret) allein wegen ihres Aussehens und ihres noch frischen Alters (24) eine interessante Falle auf: Kritiker, die sie als bezaubernd beschreiben, wirken alt und ein bisschen dämlich, diejenigen, die sie als oberflächlich und unreif, als typisches Produkt der Prenzlauer-Berg-Schickeria attackieren, kommen genauso müde, alt und beleidigt rüber.

Ein Hauch von Neugier, Offenheit, Nicht-Gelangweiltheit erscheint in ihrem Gesicht, das muss ausgenutzt werden: Was bedeutet ihr schöner Satz "Ich kann gar keinen Roman schreiben"? Das sei wahrscheinlich ein koketter Satz gewesen. Rönne bringt den Rönne-Klassiker, dass der Begriff Roman für sie viel zu groß klinge: "Als habe man eine Geschichte zu erzählen." Es gehe ihr aber lediglich darum, ein paar hübsche Sätze aneinanderzureihen. Sie ist ja noch so jung, dass sich in ihren Kolumnen und ihrem Roman viele sehr große Sätze über "das Leben" finden. Wie ist das Leben im Moment? Wieder einer dieser so hübschen, merkwürdig leeren Sätze, die in ihren Kolumnen stehen: "Es behandelt mich gut, aber ich merke es nicht immer."

Moritz von Uslar Moritz von Uslar, geboren 1970 in Köln, war Redakteur beim SZ-Magazin und beim Spiegel und arbeitet heute als Autor für die ZEIT. Bekannt ist er unter anderem für seine Interviews 99 Fragen, die regelmäßig im ZEITmagazin erscheinen. Von Uslar schrieb mehrere Theaterstücke, sein jüngstes Buch Deutschboden erschien 2010 bei Kiepenheuer und Witsch. Alle vier Wochen erscheint im Feuilleton seine Kolumne Auf ein Frühstücksei mit.

Es fühlt sich vollkommen falsch an, etwa den Begriff des It-Girls mit ihr zu diskutieren. Also weiter Literaturfragen: Hat sie nicht manchmal Lust, ruhigere, weniger pointierte, nicht so klingelnde Sätze zu schreiben? Sie habe das unironische und reflexive Erzählen mit der Figur der Maja in ihrem Roman versucht. Aber ihr Stil seien eben die Pointen, die Highlights, das Streufeuer: "Ich habe immer so eine Panik, dass die Leute einen Text nicht zu Ende lesen." Sie selber habe schon lange kein Buch mehr zu Ende gelesen: "Meine Aufmerksamkeitsspannen sind sehr kurz."

Sie zeigt ihren Siegelring mit dem Von-Rönne-Wappen. Komm, liebe Ronja von Rönne, jetzt attackieren wir gemeinsam die todbringende, die alles erdrückende Prenzlauer-Berg-Müdigkeit: Warum zieht jemand wie sie nicht an einen weniger naheliegenden Ort als Berlin, nach Essen, nach Saarbrücken, nach Marseille, von wo es tolle Geschichten zu erzählen gäbe? Sie erzählt von ihrer Kindheit in der bayerischen Provinz und den zwei Jahren, in denen sie in Hildesheim literarisches Schreiben studiert hat: "Nach Hildesheim disqualifizieren sich alle kleinen Städte." Also gut: Zum großen Berlin-Ennui gibt es für einen jungen, intelligenten Menschen keine Alternative.

Nach-Frühstücks-Zigarettchen. Es ist wirklich extrem einfach und angenehm, mit ihr zu plaudern. Und, schon ein Phänomen: Nach zwanzig Minuten Gespräch mit der Schriftstellerin Ronja von Rönne ist alles hübsch, alles ganz amüsant, alles gleich wichtig, alles interessant, alles egal. Depression. Würde sie sich selber als Konservative bezeichnen? Eine zweisekündige Überraschung in ihrem Gesicht: "Parteipolitisch sicher nicht. Von der Persönlichkeitsstruktur vielleicht schon." Also: Sie wolle schon bald Kinder haben. Seit eineinhalb Jahren ist sie mit dem Berliner Schriftsteller und Bachmann-Preisträger Tilman Rammstedt zusammen. Ist sie wenigstens wie wahnsinnig verliebt? "O ja, ich bin wahnsinnig verliebt." Sie fährt jetzt zu Radio Eins, ihre Lieblingslieder vorspielen, bisschen quatschen.

