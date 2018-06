Amerika gegen Russland mit König und Dame – hatten wir das nicht schon mal? Ja, gewiss, 1972 in Reykjavík, als Bobby Fischer den sowjetischen Weltmeister Boris Spasski entthronte, unter großer Anteilnahme der Weltöffentlichkeit. Schach war damals Titelthema in Newsweek wie im Spiegel, es tobte der Wettkampf der Systeme, ausgetragen auf 64 Feldern.

Viereinhalb Jahrzehnte später wird die Erinnerung daran wach, als der Amerikaner Fabiano Caruana den Russen Sergej Karjakin bezwingen will. Am Ostermontag sitzen sich die beiden am Brett gegenüber im früheren Moskauer Telegrafenamt, nur zehn Minuten zu Fuß vom Kreml entfernt. Sie spielen die letzte Runde im sogenannten Kandidatenturnier. Das ist keine WM, sondern die Vorstufe dazu. Hier wird der Herausforderer des Weltmeisters ermittelt. Acht der weltbesten Spieler sind in drei Wochen je zweimal gegeneinander angetreten. Am Ende liegen diese beiden nun vorn, Kopf an Kopf, und kämpfen es aus.

Aber wie sehr hat sich die Welt – und die Schachwelt – seit damals verändert! Früher wurden die Hotelzimmer nach Mikrofonen des russischen Geheimdienstes abgesucht, wurde amerikanisches Gift im Fruchtsaft vermutet, und auch Fischers Sessel war verdächtig: Sandte er nicht Strahlen aus?

Heute ist der Umgang unter den Spielern sportlich, teilweise freundschaftlich, und eine verlorene Partie zieht kein politisches Erdbeben nach sich, sondern nur einen verschatteten Gesichtsausdruck.

Gleichwohl muss der Amerikaner den Russen schlagen, um sein Karriereziel zu erreichen. Mit den schwarzen Steinen stürmt er kühn nach vorn, zu kühn, und wird gleich doppelt abgefertigt: erst ein Bauernopfer, das den Weg für die Schwerfiguren freimacht, dann ein Turmopfer zur völligen Demolierung. Der amerikanische König steht auf freiem Feld, von russischen Truppen eingekesselt. Kurz vor dem Matt streckt Caruana die Waffen. Handschlag, Gratulation – aber statt einer Weltkrise folgt die gemeinsame Partieanalyse im benachbarten Fernsehstudio, das alles Geschehen live ins Internet überträgt.

Schach erfreut sich nach Jahrzehnten der Stagnation wieder wachsender Beliebtheit. Man kann das ablesen am Aufstieg von Webseiten wie chess.com oder chess24.com, die das Netz zur Arena machen. Das uralte Spiel hat nichts von seiner Faszination verloren, obwohl es sich unter der Digitalisierung sehr verändert: Das Mysteriöse, Irre, Geheimnisvolle, Unterschwellige, das es seit je umgibt, wird ersetzt durch Präsenz und Transparenz. Wer über einen Internetanschluss verfügt, kann sich rund um die Uhr mit Schach beschäftigen – spielend, zusehend, analysierend, lernend.

Trotzdem ist es nicht egal, wer hier in Moskau gewinnt. Die russische Firma Agon, vom Weltschachbund mit der Ausrichtung des WM-Zyklus beauftragt, mag sich sogar einen amerikanischen Herausforderer gewünscht haben, Patriotismus hin oder her. Denn dann ließe sich die Weltmeisterschaft in New York viel besser vermarkten. Was früher die Angst vor den Geheimdiensten war, ist heute die Sehnsucht nach Sponsoren.