Einen Blick zurück im Zorn bietet, nach dem vorläufigen Scheitern der Arabellion, der Politthriller Vertigo von Ahmed Mourad. Verfasst wurde der Roman von einem sehr wütenden jungen Mann, der nahe an der Macht war – und doch in der Rolle eines Beobachters. Ahmed Mourad arbeitete als Fotograf der ägyptischen Präsidenten Mubarak und Mursi. Während Mourad Präsidenten bei Hochzeiten oder Staatsbesuchen fotografierte, nährte das, was er an Unredlichkeit miterlebte, seine Empörung über das Regime. Dieser Zorn pulsiert in jedem Satz des Romans.

Die Handlung ist einfach, außergewöhnlich sind Umstände und Milieu. Der Mittzwanziger Achmad Kamâl ist froh, dass er nach einem BWL-Studium von seinem verstorbenen Vater den Job eines Gesellschaftsfotografen erbt. Zufällig wird er Zeuge eines Anschlags auf zwei zwielichtige Wirtschaftsbosse, bei dem alle Gäste in der Nobelbar Vertigo sterben. Unter den Opfern ist Achmads bester Freund. Die Fotos des Massakers, die er in der Panik quasi automatisch geschossen hat, spielt er anonym der Staatsanwaltschaft zu, der Polizei und – als diese sich nicht rühren – dem oppositionell scheinenden Boulevardblatt Freiheit. Doch das Revolverblatt münzt das offenkundig von oben gedeckte Attentat in eine Eifersuchtsstory um. Achmad gibt keine Ruhe. Mit Unterstützung seines furchtsamen Freundes Omar, eines aufrechten Journalisten und eines väterlichen Fotografenfreundes führt Achmad einen Informationskrieg zur Aufdeckung der Verschwörung hinter dem Attentat.

Fasziniert verfolgt man, wie eine Hierarchie von Polizei- und Geheimdienstleuten sich darin überbietet, ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen und dabei den obersten "Pascha" bei Laune zu halten. Das detailreiche Sittenbild einer Clique von osmanisch-byzantinischer Verderbtheit und Doppelmoral rechtfertigt jede Rebellion. Noch faszinierender sind für europäische Leser die Einblicke, die Mourad in die Seelenverfassung seiner Generation gibt: Es sind die gut ausgebildeten, aber frustrierten Zwanzig- bis Dreißigjährigen, die sich ein paar Jahre später auf dem Tahrir-Platz versammeln werden, um die Paschas zu stürzen. Achmad muss seine Schwester (mit Soziologiediplom) und seine verwitwete Mutter unterstützen; die Schwester heiratet, auch aus Versorgungsgründen, einen fanatischen Muslim. Eines Tages öffnet sie dem entsetzten Bruder voll verschleiert die Wohnungstür. Achmad selbst findet für seine Träume von Freiheit und Heroismus die schönsten Vorbilder in der blumigen ägyptischen Filmgeschichte. Vertigo ist in der Kairoer Alltagssprache verfasst. Ein Novum, auch im Genre, das nach seinem Erscheinen im Jahr 2007 in Ägypten den Zorn wachhält.

Ahmed Mourad: Vertigo. Aus dem Arabischen von Christine Battermann; Lenos Verlag, Basel 2016; 398 S., 22,– €