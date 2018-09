DIE ZEIT: Frau Frebel, erinnern Sie sich noch an den Moment, als Sie spürten, dass die Physik Ihre Leidenschaft ist?

Anna Frebel: Einen wirklichen Schlüsselmoment gab es nicht, ich fand die Sterne und die Astronomie immer sehr faszinierend. Die Physik ist da nur Mittel zum Zweck. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich als Kind und Teenager häufig nachts die Sterne angesehen habe – vor allem im Urlaub. Ich habe auch viele Bücher über den Weltraum gelesen und Fernsehsendungen dazu gesehen und mich gefragt, was es außerhalb unserer Erde noch so gibt. Das hat mich nie losgelassen. Irgendwann habe ich bei Schülertagungen professionelle Astronomen kennengelernt und so erfahren, dass man die Sternenkunde zum Beruf machen kann.

ZEIT: Und fortan wollten Sie Physikerin werden?

Frebel: Überhaupt nicht! Zunächst wollte ich Designerin werden. Ich habe es geliebt, Kleidung zu nähen, und alle dachten, dass ich bestimmt etwas mit Mode machen werde. Allerdings: Jeden Tag ab neun Uhr morgens auf Knopfdruck kreativ zu sein, das konnte ich mir auch nicht recht vorstellen. Dass ich aber stattdessen Physik studiert habe, war für alle eine Überraschung.

ZEIT: Sie haben in Freiburg studiert, die Uni dann aber verlassen, noch bevor Sie Ihre Diplomarbeit zu Ende geschrieben hatten. Warum?

Frebel: Ich habe am Mount Stromlo Observatory der Australian National University in Canberra stattdessen für ein Jahr wissenschaftlich gearbeitet und dann meine Doktorarbeit geschrieben. Die Aussicht, sofort wissenschaftlich arbeiten zu können, war unheimlich verlockend.

ZEIT: Ohne Diplom?

Frebel: Ja, auch ohne Diplom hatte ich die notwendige Qualifikation für das Programm, aufgrund des wissenschaftlichen Jahres. Das Diplom hat die Australier nicht interessiert – so etwas kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen. Dort muss man ja noch sein Abiturzeugnis vorlegen, wenn man sich um eine Professur bewirbt.

ZEIT: Kurz darauf gelangen Ihnen zwei große Entdeckungen. Zwei Sterne, die zu den ältesten bekannten Sternen der Milchstraße zählen.

Frebel: Im Jahr 2005 haben mein Team und ich HE 1327-2326, den eisenärmsten bisher bekannten Stern entdeckt. Ein Jahr später folgte HE 1523-0901, der ungefähr 13,2 Milliarden Jahre alt ist.

ZEIT: Als Frau sind Sie in der Physik eine Ausnahme. Verglichen mit den anderen Naturwissenschaften ist die Frauenquote dort am niedrigsten. Woran liegt das?

Frebel: Das ist ein vielschichtiges Problem. Es fängt damit an, dass die Lehrer nicht besonders gut sind und teilweise einen langweiligen, trockenen Unterricht machen. Der zweite Grund ist, dass dieser Unterricht auch noch sehr auf die Jungen ausgerichtet ist. Dadurch, dass es fast nur männliche Lehrer gibt, fehlen weibliche Vorbilder, und die Mädchen wenden sich schnell ab vom Thema. Auch weil die Lehrer in ihrem Unterricht, wie Studien gezeigt haben, die Jungen mehr fördern. Sie gehen unbewusst davon aus, dass die das Thema mehr interessiert. Die Mädchen fühlen sich nicht angesprochen – weil sie eben auch nicht angesprochen werden. Die Folge: Sie schalten einfach ab.

ZEIT: Sie waren da eine Ausnahme.

Frebel: Ja, ich war die Nervensäge, die immer wieder nachgefragt hat, wenn sie etwas nicht verstanden hat oder etwas genauer wissen wollte.

ZEIT: Diese Hartnäckigkeit hat Sie mittlerweile als Professorin bis ans MIT in Cambridge gebracht. Unterrichten Sie anders als Ihre einstigen Lehrer?

Frebel: Ja. In meinen Anfängervorlesungen, die alle MIT-Studenten besuchen müssen, sitzen 50 Prozent Frauen. Die versuche ich ganz gezielt anzusprechen, ich gehe herum, während die Studenten Übungen machen, und rede mit den Studentinnen. Sie sollen merken, dass es mir wichtig ist, dass auch sie alles verstehen und ich sie nicht abschreibe.

ZEIT: Sie sind ja selbst das beste Vorbild.

Frebel: Ich erzähle, was ich mache und wie ich dorthin gekommen bin. Ich habe gemerkt, dass das unheimlich motivierend ist. Nach dem Motto "monkey see, monkey do": Wenn man begeistert über physikalische Prozesse redet, steckt das einfach an. Auch in den USA ist Physik unter Mädchen nicht beliebt, aber später im Physik-Fachbereich machen sie dann immerhin 25 bis 30 Prozent aus. Übrigens ging es mir in Sachen Vorbild selbst so: Ich hatte in der Schule eine tolle Lehrerin, Eva-Maria Neher, die Frau des Physik-Nobelpreisträgers Erwin Neher. Sie hatte selbst lange und erfolgreich in der Wissenschaft gearbeitet. Mit ihr habe ich mich oft nach dem Unterricht noch unterhalten.

ZEIT: In Baden-Württemberg gibt es Überlegungen, in den neuen Bildungsplänen das Thema Astronomie stark zu kürzen. Verstehen Sie das?

Frebel: Das ist ein Skandal. Die Schüler werden dann nicht lernen, dass wir uns in einem Sonnensystem befinden, dass die Sonne unser Zentralstern ist und wir in einer Galaxie wohnen, die Milchstraße heißt. Für mich gehört das zum Basiswissen eines gebildeten Menschen. Genau diese Themen wecken doch bei den meisten Jugendlichen das Interesse an der Physik und an Naturwissenschaften. Einerseits jammert man über den Mangel an Physikern, andererseits passiert so etwas. Die Folge wird eine noch niedrigere Frauenquote in der Physik sein. Und das in Deutschland, das historisch gesehen das "Physik-Land" schlechthin ist.

ZEIT: Können Sie sich vorstellen, nach Deutschland zurückzukommen?

Frebel: Momentan nicht. Das MIT hat einen eigenen Teleskopzugang in Chile, was für meine Arbeit fantastisch ist. Danach habe ich auch die Universität ausgesucht – der Ruf der Hochschule war dabei nur zweitrangig. Mir gefällt sehr, dass wir uns hier ganz auf die Forschung konzentrieren können, fast alles Administrative wird uns abgenommen. Das ist in Deutschland, wie ich von Kollegen höre, wohl nicht so. Außerdem habe ich einen einjährigen Sohn und bekomme hier in meinem Institut jede Unterstützung, die ich mir nur wünschen kann.