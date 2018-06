Der aufregendste Einsatz in Gerda Gödde-Opls Berufsleben beginnt vergangenen Sonntag am Flughafen Nürnberg. Gegen 12 Uhr mittags hat sie ihren bunten Schalenkoffer am Lufthansa-Schalter aufgegeben, darin Kleidung für sechs Wochen, so lang wird ihr Aufenthalt in Griechenland wohl dauern. Sie wird in dieser Zeit Entscheidungen treffen. Etwas vereinfacht ausgedrückt darüber, ob Flüchtlinge an Ort und Stelle Asyl bekommen oder eben nicht. Im Prinzip macht Gerda Gödde-Opl diesen Job schon seit über 20 Jahren, sie ist eine sogenannte Entscheiderin, allerdings in Deutschland, beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in Nürnberg. Ihre aktuelle Mission ist etwas Neues, für sie wie für das Bamf. Ein Experiment mit ungewissem Ausgang.

Seit sich EU und Türkei am 18. März in Brüssel auf ein Flüchtlingsabkommen geeinigt haben, gelten in der Flüchtlingspolitik neue Regeln: Alle Flüchtlinge, die seit dem 20. März "irregulär" nach Griechenland kamen, sollen zurück in die Türkei geschickt werden. Trotzdem muss jeder Asylantrag in Griechenland einzeln geprüft werden, "kollektive Ausweisungen" werde es nicht geben, heißt es im Abschlussdokument. Allein auf Lesbos und vier weiteren griechischen Inseln warten zurzeit über 4.000 Flüchtlinge auf eine Entscheidung, was mit ihnen passiert. Um die griechischen Behörden bei dieser Mammutaufgabe zu unterstützen, hat die EU beschlossen, in einem Pilotprojekt ein erstes Team aus 32 Experten nach Griechenland zu entsenden, darunter sieben Mitarbeiter des Bamf. Koordiniert wird der Einsatz von der EU-Behörde EASO, die für Asylfragen zuständig ist.

Für die Griechen sei das alles nicht leicht, sagt Michael Konther, beim Bamf ist er Leiter der Projektgruppe Griechenland. Er ist zum Flughafen gekommen, um Gerda Gödde-Opl zu verabschieden. Konther sagt, in nächster Zeit kämen mehr Asylfachleute der EU nach Griechenland, als die Griechen selbst stellten. Vor allem die Deutschen müssten den Eindruck einer Übermacht vermeiden. Der Zweite Weltkrieg, sagt Konther, sei noch nicht vergessen, die Euro-Krise ebenso wenig. Das Bamf achte darauf, dass die Entsandten empathische Personen seien, die den Kollegen vor Ort die Angst nähmen.

Dem Aufruf, nach Griechenland zu gehen, folgten im Bamf über 300 Mitarbeiter. 100 Kandidaten wurden dem EASO genannt. Auf die Frage, ob dem Bamf selbst nun jene Fachkräfte nicht fehlten, um in Deutschland die sich stapelnden Asylanträge zu bearbeiten, antwortet Michael Konther, dass es das abzuwägen gelte. Man habe den Eindruck: Was in Griechenland jetzt funktioniere, entlaste in Zukunft auch die deutschen Behörden.

Der deutsche Staat setzt auf die Lösung des Flüchtlingsproblems in Griechenland, konkret: Er setzt auf Menschen wie Gerda Gödde-Opl. Am Flughafen läuft die 58-Jährige nun nervös auf und ab, gleich soll sie zwei Fernsehinterviews geben, das hat sie noch nie gemacht. Immer wieder schaut sie auf den Zettel in ihrer Hand, dort steht, was sie sagen will. "Ich freue mich sehr, dass ich ausgewählt wurde", spricht sie schließlich in die Mikrofone, sie wirkt dabei sympathisch und aufgeschlossen. Erst vor drei Tagen hat sie erfahren, dass sie nach Griechenland fliegt, noch ist vieles unklar. "Wir werden richtig reingeschickt in eine Situation, in der ich nicht weiß, was auf mich zukommt", sagt Gödde-Opl. "Offenheit ist eine tolle Haltung. Die will ich haben, und die habe ich auch. Es kann aber auch sein, dass ich nach sechs Wochen froh bin, aus Griechenland wieder wegzukommen."

Bisher ist ihre Arbeit ein Papierjob gewesen – jetzt bekommt sie es mit Menschen zu tun

Von Nürnberg aus fliegt Gödde-Opl zunächst nach München, sie trifft dort drei weitere Entscheiderinnen, eine aus Berlin, zwei aus Nordrhein-Westfalen, dann reist man gemeinsam nach Athen. Die Frauen sind einander nie begegnet, deshalb haben sie ein Erkennungszeichen verabredet, wie bei einem Blind Date. Am Abfluggate in München zieht Gödde-Opl aus ihrem Outdoor-Rucksack eine "Umlaufmappe", einen blassgelben Pappumschlag, mit dem das Bamf seine Hauspost verschickt, daran erkennen sich die Kolleginnen. Verhaltenes Hallo, Gruppenfoto.

Gerda Gödde-Oppl trägt ihr langes graues Haar offen, dazu funktionale Kleidung, wenig Make-up und silberne Hängeohrringe. Vom Typ her könnte sie eine Kunstlehrerin sein oder eine Grüne der ersten Stunde. Tatsächlich hat sie Jura studiert, mit dem zweiten Staatsexamen abgeschlossen, in München als Familienanwältin gearbeitet und 1993 beim Bamf in Nürnberg im gehobenen Dienst angefangen. Es lockten ein sicheres Einkommen und flexible Arbeitszeiten.