Fast überall, wo der Körper bei einem Unfall schmerzhaft aufprallen könnte, steckt in modernen Autos eine Art Kissen, das sich im Ernstfall explosionsartig mit Gas füllt. Mit dem Airbag im Lenkrad fing 1981 (Mercedes S-Klasse) alles an. Experten schätzen, dass sich allein durch den Airbag die Zahl der tödlich verletzten Fahrer um ein Fünftel verringert hat. Airbags schützen heute fast den gesamten Körper. Sie wachen vor den Köpfen, vorhangartig innen am Dach, neben den Sitzen, in Höhe der Knie – ja sie werden sogar schon zum Schutz von Fußgängern eingesetzt. Und so funktionieren sie: Hochempfindliche Aufprallsensoren liefern dem zentralen Steuergerät Informationen über den Crash. Die Elektronik bestimmt dann, welcher Airbag mit welcher Intensität aufgeblasen werden muss. Dies geschieht meist pyrotechnisch in Sekundenbruchteilen. Doch Vorsicht: Auch Airbags bieten keine totale Sicherheit. Und wenn Kindersitze montiert werden: unbedingt die Betriebsanleitung lesen!