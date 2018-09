Vor zwei Jahren hat die Finanzbehörde mit großem Aufwand die Neuausschreibung des City-Hofes veranlasst, um dem Denkmalschutz gerecht zu werden. In endlosen Anhörungen beschworen Experten in den vergangenen Monaten den historischen Wert des Gebäudes. Es hat nichts genützt. Vergangene Woche hat die Bürgerschaft den Abriss besiegelt. Weil es lukrativer für die Stadt ist?

Rund 35 Millionen will das Immobilienunternehmen August Prien zahlen. Hätte das Konsortium um den Architekten Volkwin Marg den Zuschlag bekommen, wären die Häuser saniert worden – und die Finanzbehörde hätte rund drei Millionen Euro weniger kassiert. Keine Peanuts, doch der Grund, warum der Senat beharrlich den Abriss vorangetrieben hat, liegt wohl woanders.

Bei Olaf Scholz gibt es eine fast unumstößliche Regel: Einmal gefasste Beschlüsse müssen Bestand haben – selbst wenn, wie in diesem Fall, die eigene Kultursenatorin nicht einverstanden ist. So gesehen hätte Scholz schon vor zweieinhalb Jahren sagen können: Liebe Denkmalschützer, Stadthistoriker und Architekturfans, regen Sie sich auf, aber wir reißen in jedem Fall ab.

Die Botschaften, die der Beschluss sendet, sind unschön. Erstens: Engagement für Stadtgeschichte lohnt sich nicht wirklich. Zweitens: Soll das Denkmalschutzamt die Kleinen gängeln – die Großen dürfen abreißen.