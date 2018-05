Diabetes vom Typ 1 ist eine Autoimmunerkrankung. Das Immunsystem, das in erster Linie Keime abwehrt, richtet sich dann gegen die Insulin produzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse und zerstört diese. Die Insulinproduktion kommt zum Erliegen. Die in der Nahrung enthaltenen Bau- und Brennstoffe (z.B. Traubenzucker, also Glukose) können von den Körperzellen nicht mehr aufgenommen werden. Der Typ-1-Diabetes zeigt sich oft schon im Kindes- und Jugendalter. Er macht aber nur fünf Prozent aller Diabetiker aus.