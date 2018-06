Nach dem Waldspaziergang sucht der Städter die Enge, die findet er gemütlich. Kaum ein Ort wird diesem Bedürfnis so gerecht wie der Dorfkrug in Volksdorf.

Das historische Reetdachhaus erfreut schon durch seine Lage an Gassen mit netten Namen wie Dorfwinkel und Eulenkrugpfad. An manchen Tagen riecht man die Ziegen vom benachbarten Museumsdorf.

Beim Eintreten erlebt man einen Gullivereffekt. So eng die Türen, so tief manche Decke, die Fensterchen auf Brusthöhe. Es könnte auch eine Kulisse für den neuen Hobbit-Film sein (den es glücklicherweise nicht gibt). An Deko wurde gleichwohl nicht gespart. Neben den erwartbaren Krügen stehen auf dem Gebälk allerlei antike Bügeleisen, Pfeffermühlen und ganze Setzkästen voller Geschirr. Ein Hirschgeweihleuchter bestrahlt vor allem sich selbst. Die Tische stehen so eng, das man gut mitbekommt, was die nette Bedienung zu wem sagt. Dem einen empfiehlt sie das Carpaccio, sie betont das auf dem i, den anderen lobt sie für den leer gefutterten Teller: "Dann gibt’s morgen schönes Wetter." Der Städter fläzt sich hin und denkt gönnerhaft: Dann bringt mal euer Kappatschio.

Diese Attitüde vergeht einem schnell.

Der Chef Thorsten Daub ist ein Könner, ausgebildet in Baiersbronn, der Kleinstadt mit den acht Michelin-Sternen. Seine deutsch-japanische Fischvorspeise bringt Wasser und Erde in fantastischer Klarheit zusammen: roher Thunfisch im Sesammantel auf Meerrettichschaum mit Kartoffelcreme und Gurke. Daran ist nichts Provinzielles, außer vielleicht der Marotte, die Gurken, weil dünn geschnitten, als Carpaccio anzupreisen.

Freunde der bürgerlichen Küche, bitte nicht weiterblättern! Dieser Gang aus dem Überraschungsmenü ist atypisch für den Dorfkrug. Man bekommt hier auch einen ehrlichen Zwiebelrostbraten, eine Leber Berliner Art – oder ein Kalbskotelett: erstklassiges Fleisch, am Knochen gebraten und so dick geschnitten, dass es innen rosa und saftig bleibt. Dazu kommt schlicht eine Kalbfleischsoße, außerdem drei Beilagen, die man getrost so nennen darf.

Fast könnte man denken, dass Daub mit seiner Küche der dick aufgetragenen Dörflichkeit des Hauses etwas Klares entgegensetzen möchte. Er kauft gut ein, ohne den Gast mit dem Stammbaum des Rindes und dem Speiseplan des Huhns zu behelligen.

Er renommiert auch nicht mit all den Mittelchen, die er weglässt. Man spürt es ja selbst, wenn man Dinge wie den gebratenen Pulpo auf Frühlingsgemüse isst: Jede Zutat schmeckt nach sich selbst, ohne vordergründige Würze. Diese Ruhe im Essen kommt sehr zupass nach einem Waldspaziergang. Da sorgt man gern dafür, dass es auch morgen schönes Wetter gibt.

Dorfkrug, Im alten Dorfe 44, Volksdorf. Tel. 603 92 94, www.dorfkrug-volksdorf.com. Geöffnet mittwochs bis samstags ab 18 Uhr, an Sonn- und Feiertagen ab 12 Uhr. Menü ab 44 Euro