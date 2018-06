Felipe VI., König von Spanien, hat eine Liste der 326 Geschenke, die ihm im Jahr 2015 überreicht worden waren, im Internet veröffentlicht. Was schenkt man einem König? Offenbar das Langweiligste, was einem spontan einfällt. Also Manschettenknöpfe, Krawatten, einen Schal aus Alpakawolle, ein Puzzle. Auf dem Puzzle ist Obamas Hund Bo zu sehen.

Diese Liste lässt vermuten, dass das Leben von Felipe eine Abfolge langweiliger Zusammenkünfte ist, an deren Ende die langweiligen Gesprächspartner dem König ein Geschenk überreichen, das nicht mal versucht, ihm eine Freude zu machen. Allein beim Lesen der Aufzählung überkommt einen die bleierne Müdigkeit, die der Monarch wahrscheinlich verspürt, wenn er wieder mal an einem für seine Körpergröße viel zu niedrigen königlichen Kaffeetischchen sitzt; die Augen fallen ihm langsam zu, während der Präsident von Peru die Vorzüge peruanischer Alpakawolle erläutert.

In diesen Momenten wird es Felipe schwerfallen, den Rat seines Vaters zu beherzigen, der den jungen Prinzen einst in Briefen auf seine künftige Aufgabe vorbereitete. "Sei geistreich", schrieb Juan Carlos, "auch wenn du müde bist, sei freundlich, auch wenn dir nicht danach ist. Sei aufmerksam, auch wenn es dich nicht interessiert." Sein Vater hatte gut reden, er reiste regelmäßig zur Elefantenjagd nach Botswana und hatte eine Affäre mit einer anschmiegsamen Prinzessin aus Deutschland, und nicht nur mit ihr – während er, Felipe, mit Letizia verheiratet ist, die ihm nicht mal erlaubt, Kohlenhydrate zu essen.

Armer König. Trotzdem muss man hier die Frage stellen, wofür eine moderne Demokratie überhaupt noch Monarchen braucht. Liegt ein Sinn in dem Kaffeetrinken und Geschenkeüberreichen? Eigentlich könnten die Royals ihre Chance nutzen: Die Sehnsucht nach übermächtigen Figuren ist groß wie nie, ebenso die Sehnsucht nach eindeutigen Verhältnissen, oben, unten, Mann, Frau, wir und die anderen. Monarchen könnten die besseren Populisten Europas sein. Sie könnten uns tatsächlich beruhigen, wenn wir besorgt sind und wenn wir wieder mal denken, dass es früher irgendwie einfacher und ja, verdammt noch mal, besser war. Schließlich strahlt auch ein junger König Tradition und Gediegenheit aus. Auch eine gewisse Melancholie. Also all das, was uns fehlt. Gemeinsam könnten wir Puzzle legen.