Was ist mit dem Mikro los? "Können Sie mich verstehen?" Hannelore Lay, Leiterin der Stiftung Kinderjahre, will eine Rede halten. Hinter ihr steht der Schulchor stramm, gerade wurde das Lied Ich bin der Ohrwurm gesungen. Frau Lay möchte ihr Publikum begrüßen, Ladies Charity Lunch im Hyatt, rund 100 Damen der guten Gesellschaft, wie man so sagt. Als amuse gueule gibt es Rehrücken, zusammengerollt und auf Zahnstocher appliziert. Nun sitzen die Gäste an ihren Tischen und warten.

Aber das Mikro ist tot, Lay steht unverstärkt da, grau melierte Kurzhaarcoiffure, der Longblazer in weißgoldenem Tigermuster. Sie könnte aus dem Weißen Haus sein, die Chefin des Protokolls, oder gleich die First Lady, mit diesem 80er-Jahre-Nancy-Reagan-Charme. Dann kommt der Techniker, und auf einmal ist die Stimme im ganzen Raum.

"Ich versuche, das alles so zu richten, dass es funktioniert", sagt sie und meint das Mikro, aber man weiß sofort: Das ist auch ihr Credo – mehr Gerechtigkeit für Kinder in Not, für sozial schwache Familien, für die, die einen Rehrücken noch nicht mal im Zoo erleben werden, weil sie für den Eintritt kein Geld haben.

Am Ende bedankt sie sich bei den Kindern fürs tapfere Stillstehen. Sie ist eben nicht nur die gute Fee, die Euros regnen lässt, jene Euros, die sie vorher aus den Birkin Bags von Blankenese herausakquiriert hat. Nein, sie weiß konkret, was den Kleinen zumutbar ist und was nicht. Die Aktivistin als Ersatzmama.

Und deshalb kommen sie ja auch so zahlreich zu ihren Events. Die Damenwelt könnte ebenso gut in Kampen die Scampi von den Spießchen knabbern (die gab’s ebenfalls, die Garnele, born to be Societyschnellverkostung). Doch der Platz der engagierten Ladyschaft ist heute hier in Hamburg. Wer sagt, die Spendierhose könne kein Rock sein?

Wer da war: Simone Ahlhaus, Marie Amiére, Rosita Hagenbeck, Dana Horáková, Nane Mundt, Sandra Quadflieg