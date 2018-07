Lieber, abscheulicher Howard Phillips Lovecraft,

ich schreibe Dir in dem Wissen, dass Du seit fast 80 Jahren nicht mehr auf diesem Planeten weilst, der unaufhaltsam durch die leere Kälte des Universums fällt. An einen Toten zu schreiben ist traurig und sicher genauso sinnlos wie der Sturz der Erde in die Finsternis. Aber ich schreibe Dir nicht, weil ich Dich auf mich aufmerksam machen will. Ich schreibe Dir, weil ich glaube, dass der, der eine Liebeserklärung verfasst, zuallererst und leider oft ausschließlich mit sich selbst und seinen obskuren Gefühlen in einen Dialog tritt. Ich wäre damals in den 1930er Jahren, als Du in Providence, Rhode Island, Deine besten Horrorgeschichten geschrieben hast, wohl kaum mit Dir ins Bett gestiegen, Howard, hätte womöglich nicht einmal Deine vielleicht blassen, vielleicht aber auch blutroten Lippen küssen wollen. Und Du warst ja ohnehin ein Mensch, der es vorzog, sich vor der Welt zu verbergen, mit einem von Krankheiten geschwächten Körper und einem kleinen Herzen voller Ekel, Ängsten und Ressentiments allem Fremden gegenüber. Das führte zu einem scheußlichen Rassismus – und zu schrecklich-schönen Erzählungen über ein zeitloses, ganz und gar die menschliche Vorstellungskraft sprengendes Grauen.

Warum nur suche ich immer und immer wieder die eiskalte Nähe Deiner Texte? Eigentlich bin ich ein fröhlicher, zuversichtlicher Mensch. Doch wenn ich Deine Geschichten über unfassbare Außerirdische und andere Monstrositäten, prähistorische Städte voller bedrohlicher Geheimnisse oder Tore in eine fremde Welt lese, dann meine ich zu spüren, dass Du nicht mehr und nicht weniger als die Facetten einer Angst beschreibst, die uns allen gemein ist, auch heute noch: vor Verlust, Tod, Finsternis. Davon zu lesen macht mein Leben sicher nicht einfacher, aber es öffnet mir neue Möglichkeiten, meinen eigenen verwirrenden Gefühlen zu begegnen und hoffnungsvoll mit einer Wirklichkeit umzugehen, in der so viel Schönes in so viel Schlechtem aufgehoben ist.

Einmal habe ich davon geträumt, Howard, wie wir beide des Nachts Hand in Hand durch eine stille Wüste wandern, zwischen den Trümmern einer uralten, mörderischen Zivilisation hindurch, über uns die eingefrorenen, bösartigen Götter hinter den leuchtenden Sternen. Wie Du im Traum an meiner Seite gingst, so geleiten mich Deine Geschichten immer wieder durch die furchterregendsten Verheißungen. Das empfinde ich, bei allem Unglück, als ziemlich erleichternd.

Dein Sascha

Sascha Macht, 29, hat gerade den Roman "Der Krieg im Garten des Königs der Toten" veröffentlicht