Wer sich schon frühmorgens trimmt, joggt oder schwimmen geht, wird mit einem guten Gefühl belohnt, denn er hat den inneren Schweinehund nicht nur besiegt, sondern quasi an der Leine durch den Park gescheucht, was ihm eigentlich jeder nachmachen sollte, wenn da nicht dieses soziale Risiko wäre, nämlich die Tatsache, dass man dem Frühsportler in der Regel Übermenschlichkeit und Hochmut vorwirft wie sonst nur den Büro-Diätköstlern mit ihrem mitgebrachten Tupperdosenbulgur, weil er seinen unsportlichen Mitmenschen stets deren Faulheit und potenzielle Charakterschwäche unterstellt, sie regelrecht unter Druck setzt und sich damit wahnsinnig unbeliebt macht, weshalb Frühsport vorsichtshalber immer nur heimlich betrieben werden sollte, wobei ohnehin nur derjenige drüber redet, der gerade erst damit angefangen hat