Schrieben wir an dieser Stelle, dass Beate Zschäpe eine Mörderin sei, könnten sie und der Presserat uns für diese Behauptung zur Rechenschaft ziehen. Zu Recht. Zschäpe ist vor dem OLG München angeklagt, an zehn Morden der rechtsextremen Terrortruppe NSU beteiligt gewesen zu sein. Natürlich kann man die Behauptung ihrer Verteidigung unglaubwürdig finden, wonach sie immer nur im Nachhinein von den Anschlägen ihrer beiden Freunde Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt erfahren haben will. Doch diese Einstellung ersetzt keine rechtsstaatliche Urteilsfindung.

Der Grundsatz der Unschuldsvermutung gilt auch für die Medien. "Zwischen Verdacht und erwiesener Schuld ist in der Sprache der Berichterstattung deutlich zu unterscheiden", heißt es im Pressekodex.

Wie passen diese ehernen Prinzipien mit dem ersten Teil der NSU-Filmtrilogie Mitten in Deutschland zusammen, die gerade in der ARD ausgestrahlt werden? In der Folge Die Täter wird Zschäpe nicht nur als von Anfang an überzeugte und tatkräftige Mitbegründerin des Nationalsozialistischen Untergrunds dargestellt. Der Film behauptet auch etwas, was Zschäpe bestreitet, nämlich die Sprengstoffanschläge des NSU mitgeplant und mitvorbereitet zu haben. Dürfen Filmemacher das? Ein Urteil fällen, wo noch kein Richter gesprochen hat?

"Dieser Film ist kein Dokumentarfilm, sondern ein Spielfilm", heißt es im Vorspann der SWR-Produktion. Will sagen: Der Pressekodex gilt für uns nicht, wir berufen uns auf die Kunstfreiheit. Dieser Anfangsdisclaimer selbst ist natürlich auch keine Tatsachenbehauptung, sondern allenfalls die halbe Wahrheit.

Denn die Autoren des Films erheben sehr wohl einen journalistischen Anspruch. Sie wollten, so die SWR-Redaktion in einem Statement zu Die Täter, Antworten auf die Fragen suchen: "Was für ein Charakter verbirgt sich hinter der sichtlich auf ihr Äußeres bedachten jungen Frau? Wie konnte sie zu der werden, die sie ist? Welche Ereignisse haben sie geprägt? Hat sie ein Gewissen?"

Wenn dies kein dokumentarisches Herangehen ist, was ist es dann? So ganz genau scheinen es die Macher manchmal selbst nicht zu wissen. Einerseits möchten sie "alles Spekulative ausschließen", andererseits "ein Deutungsangebot machen, wie es gewesen sein könnte", so die Redaktion. Im Interview mit der ZEIT (Nr. 13/16) sagte einer der Regisseure der Trilogie, Florian Cossen: "Ist es nicht eine faszinierende Vorstellung, dass wir, ohne die ganze Wahrheit zu kennen, mit den Mitteln eines szenischen Films etwas treffen können, das wahrhaftig ist?"

Ja, das ist es. Wahrhaftig in einem von Zschäpe enthobenen Sinne ist die Ansteckungswirkung von Menschenfeindlichkeit und die spiralenartige Entwicklungsdynamik des Bösen; das zeigt der Film auf künstlerisch ebenso großartige wie erschreckende Weise.

Nur: Die Freiheiten der Kunst zu nutzen und gleichzeitig die Wahrhaftigkeit des Journalismus zu beanspruchen – das geht nicht. Noch dazu, wenn strafrechtliche Verantwortlichkeit im Zentrum steht. Sicher ist der Impuls der Regisseure eine nur allzu verständliche Ungeduld. Seit über drei Jahren wird in München verhandelt, und Zschäpe schweigt beharrlich. Diese Dauer lässt den Schrecken über die Taten abklingen – es droht gewissermaßen eine gesellschaftspolitische Verjährung. Das Schweigen Zschäpes wird für die Angehörigen der Opfer eine Tortur sein.

Trotzdem kann das Fernsehen keine Ersatzinstanz für manchmal langwierige Rechtsfindung sein. Das muss es auch gar nicht. Um den deutschen Rechtsterrorismus wahrhaftig abzubilden, hätten es keine Erfindungen der Art gebraucht, wie sie im Filmabspann eingeräumt werden. "Die Darstellung von Tatbeiträgen Beate Zschäpes im Zusammenhang mit den Sprengstoffanschlägen (ist) reine Fiktion des Autors", heißt es dort. Klar ist doch: Statt dieser kleingedruckten Klarstellung wird bei den Zuschauern das kohärente Charakterbild hängen bleiben, das der Film von Zschäpe entwirft.

Selbst wenn dies am Ende richtig ist, selbst wenn ihr die Mittäterschaft nachgewiesen wird, diese Mischung von Fiktion und Fakten bleibt prinzipiell falsch. Oder wollen die Autoren etwa nahelegen, dass beispiellose Taten auch beispiellose Vorverurteilungen rechtfertigen?