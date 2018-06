Inhalt Seite 1 — Wie heilt man eine Ruine? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Monatelang gab es im vergangenen Jahr in der internationalen Presse immer wieder Meldungen über die mutwillige Zerstörung antiker Bauwerke und Gewalttaten. Anhänger des "Islamischen Staats" ermordeten den Archäologen Khaled el-Assad und sprengten vor laufender Kamera zunächst den Tempel des Baalschamin und eine Woche später den Bēltempel. Im September zerstörten die Islamisten drei Grabtürme. Der Stadtbogen fiel im Oktober.

Am Ostersonntag gelang es nun der syrischen Armee, die antike Stadt Palmyra von der Besetzung durch den IS zu befreien. "Ich erfuhr davon in den Ostergrüßen meiner syrischen Kollegen", erzählt Friederike Fless, Präsidentin des Deutschen Archäologischen Instituts (DAI). Wie viel die religiösen Eiferer zerstört haben, ließ sich nicht ermitteln, solange die Stadt besetzt war. Jetzt möchten die Archäologen so schnell wie möglich zu den Ruinen, um zu sehen, was von Palmyra übrig geblieben ist. Bevor sie allerdings die Stätte betreten, müssen Minen weggeräumt werden. IS-Anhänger haben vor ihrem Abzug offensichtlich viele Monumente mit Sprengfallen versehen. "Es gibt Bilder der Säulenstraße: Wo in der Antike Statuen auf Sockeln an den Säulen standen, sieht man Sprengsätze montiert", berichtet Fless.

Die Archäologen versuchen jetzt, sich erst einmal anhand von Fotos einen Überblick zu verschaffen. Der syrische Antikendirektor Maamoun Abdulkarim hat verkünden lassen, dass lediglich 20 Prozent Palmyras durch den IS zerstört worden seien. Fless ist daher optimistisch: "Die Propagandavideos des IS haben viel größere Zerstörungen vermuten lassen."

Weniger zuversichtlich gibt sich Andreas Schmidt-Colinet. Er war von 1981 bis 2010 für das DAI als Leiter des Palmyraprojekts in der Stadt tätig. "Ich habe Bilder von der Südnekropole gesehen. Mehrere Tempelgräber dort sind nur noch Schutthaufen." Auch von den Grabtürmen seien wesentlich mehr als nur sieben zerstört, wie es zunächst hieß. Der Schaden, befürchtet der Archäologe, sei doch weitaus größer.

In vielen Medien wird derweil bereits der Wiederaufbau Palmyras diskutiert. Damit solle dem IS signalisiert werden, dass gewisse zivilisatorische Werte eben doch unzerstörbar seien. Mit der archäologischen Realität haben diese Forderungen nur wenig zu tun. Eine antike Ruine ist kein Haufen Bauklötze, der sich nach einem Kollaps beliebig wieder aufstellen ließe. "Erst wenn man wirklich dokumentiert hat, wie viel der Bausubstanz unwiederbringlich verloren ist, kann man entscheiden, ob und wie man das Monument wieder aufrichten kann", erklärt die DAI-Präsidentin. Und dies müsse bei einer Welterbestätte wie Palmyra in Absprache mit der Unesco erfolgen.

Schmidt-Colinet hat noch ganz andere Bedenken. "Um ein Monument wieder aufzubauen, müsste man erst einmal eine Bauhütte errichten – mit vielen Arbeitern, großen Kränen und schwerem Gerät." Dafür aber brauchte es eine Infrastruktur. Die moderne, einst 50.000 Einwohner zählende Stadt Tadmor, zu der die Ruinen von Palmyra gehören, sehe aber momentan so aus wie Dresden 1945: "Die syrischen Truppen haben eine Geisterstadt befreit." Bevor man dort antike Ruinen wieder aufstellen kann, braucht es Wohnungen, Schulen, Krankenhäuser und Straßen.