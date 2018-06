Schwerelosigkeit hat nichts mit dem Sprung vom Fünf-Meter-Turm im Freibad zu tun, erst recht nichts mit der Brutalität einer Achterbahn, am ehesten mit freiem Tauchen ein paar Meter unter der Wasseroberfläche.

Für das Irdische, sagt Professor Plank, sei der menschliche Körper eigentlich nicht gemacht. Sondern fürs Schweben. "Sie werden schon sehen."

Es ist Dienstag am Flughafen von Bordeaux in Südfrankreich, die Sonne schaut ab und zu zwischen den Wolken hindurch. Aber wen interessiert schon das Wetter, wenn die Experimente noch nicht ganz rund laufen? In einem Containerdorf stellen rund 60 Wissenschaftler ihre Messfühler, Computer, Kameras und Laser auf etwas ein, was so surreal ist, dass man es zwar verstehen, aber nicht glauben kann: auf 22 Sekunden, in denen oben und unten aufhören zu existieren, in denen Dinge nicht nach unten fallen, wenn man sie loslässt, in denen man sich festhalten muss, um nicht unter der Decke zu kleben. Auf 22 Sekunden Schweben.

Wer einem Außerirdischen erklären wollte, wie weit der menschliche Forscherdrang führen kann, der sollte ihn mit zu einem Parabelflug nehmen, wie jenem, den das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) im März in Bordeaux organisiert hat: Mehrere Dutzend Mediziner, Biologen, Physiker und Materialwissenschaftler sind aus Herne, München und Magdeburg angereist, um einen umgebauten Airbus A310 zu besteigen, der, voll beladen mit 100.000 Euro teuren Instrumenten, in 6.000 Meter Höhe die Turbinen voll aufdreht, steil hochschnellt, dann die Triebwerke drosselt und einen Kilometer hochsteigt und wieder hinunterfällt – während in seinem Inneren Menschen auf Wasserflöhe schauen, Glaskugeln anstupsen, ihre Füße gegen Metallplatten stemmen und Beton anmischen, das alles 31-mal hintereinander. Und wenn der Außerirdische das irre fände, dann sollte er sich einfach mit Herrn Plank unterhalten.

Jener Herr Plank heißt Johann mit Vornamen, ist Professor für Bauchemie an der TU München und interessiert sich für eine graue Masse, die geradezu synonym für das Trostlose und Schwere ist: Beton. Ins Bewusstsein der meisten Leute schafft dieser es höchstens als Metapher, als Betonkopf oder Betonwüste. "Dabei produzieren wir jährlich 4,3 Gigatonnen Beton. Mehr als Stahl und Getreide! Das wissen die meisten Menschen überhaupt nicht! Das müssen Sie sich mal vorstellen!", singt Herr Plank mehr, als dass er es sagt. Das leichte Niederbayrisch, das seine Sprache färbt, legt es nahe, ihn für einen kurzen Moment zu unterschätzen, wenn er so vor einem steht mit akkurat rasiertem Bart, teurer Uhr am Handgelenk und braunem Wildlederjackett. Das allerdings wäre ein Fehler. Plank ist ein gefragter Mann, und wer sich anschickt, darüber zu lächeln, dass er auf den "Ulmer Betontagen" Vorträge hält, der sollte auch wissen, dass Plank ohne Unterlass reist, nach China, Nordamerika und Arabien, wo immer auf dieser Welt eben viel gebaut wird, dass er Vorlesungen in Singapur und Shanghai und Tokio gibt.

Das Betonexperiment sieht aus wie die Projektarbeit eines Fünftklässlers

Plank ist ein führender Betongelehrter. Doch Praktiker bestimmen über den Beton, in dem wir leben, atmen, arbeiten. Praktiker, die einfach ausprobieren, diesen und jenen Parameter ändern, von vorn anfangen oder weitermachen und verwerfen. Johann Plank reicht das nicht, und deshalb muss er schweben. Ihn interessieren die ersten Momente der "Nukleation", wenn sich Zement mit Wasser mischt und sich die Kristalle bilden, die für die Festigkeit verantwortlich sind. Wie genau beginnt dieser Prozess? Bisher weiß das niemand.

Miriam Knie ist mit einem Kofferraum voller Einweckgläser von Bayreuth nach Bordeaux gefahren. Die Zoologin Knie will wissen, wie sich kleine Wasserlebewesen verhalten, wenn sie plötzlich schwerelos sind. Man kann das eine spezielle Fragestellung nennen. Aber wer an einem Lehrstuhl für Tierökologie arbeitet, sieht das naturgemäß anders: "Früher habe ich mich mit Fischen in der Schwerelosigkeit beschäftigt." Nach Bordeaux ist sie mit einem kleinen Zoo aus Wasserflöhen gekommen, die wie lebendige Kommas durchs algengrüne Wasser der Einweckgläser zucken.

Lange glaubte man, diese Kleinkrebse ließen sich im Plankton einfach treiben. Mittlerweile sehen die Zoologen das ganz anders: "Tagsüber, wenn die Fische aktiv sind, versteckt sich das Plankton in tieferen Wasserschichten. Erst nachts kommt es wieder hinauf." Knie sagt, "das ist die größte Wanderung von Biomasse auf diesem Planeten", und lässt mit diesem Superlativ ihr Thema so groß und gewaltig erscheinen wie Johann Plank seine Beton-Gigatonnen. In der Schwerelosigkeit will Knie jetzt herausfinden, ob Wasserflöhe wissen, wo oben und wo unten ist. Und falls ja, woher? Knie hat einen Verdacht. Deshalb braucht sie ein Skalpell.

Schon Tage vor dem Start des Airbus müssen alle Forscher ihre Experimente an Bord befestigen. Jede Kante muss gepolstert sein, jede Schraube fest sitzen, jedes Plüschmaskottchen angeleint sein – jenes von Professor Plank ist ein schlappohriger Hund, auf dessen Bauch "Zementi" steht. Während andere Wissenschaftler in der Vorwoche eilig die letzten Vorbereitungen treffen, hier justieren, dort Testläufe machen, stehen die zwei Kisten des Münchner Betonbegeisterten monolithisch in der Kabine des Fliegers. Drin liegen Plastiktüten. Das Experiment, mit dem Plank dem Beton seine Geheimnisse entlocken will, wirkt wie die Projektarbeit eines Fünftklässlers. Vergnügt brummt er: "Jaja, hier sehen Sie richtige Hightech."