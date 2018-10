Erinnert sich noch jemand an die Diskette? Ich lasse die Worte "gute, alte" weg, denn alt ist sie inzwischen, gut aber war sie nie. Sie war als Speicher viel zu unpraktisch. Kaum tauchte etwas Neues auf (USB-Sticks), war die Diskette zu Recht schnell verschwunden. Ihrem Laptop, liebe Leser, wird es auch bald so ergehen. Eigentlich können Sie ihn schon jetzt wegschmeißen, vor allem wenn Sie ihn beruflich nutzen – Tablet-Computer können alles viel besser! Hat zumindest Apple gerade wieder behauptet, als es sein neues iPad-Modell vorgestellt hat. Es heißt inzwischen "Pro" mit Zweitnamen, weil es sich an Professionals wendet. An Leute wie mich, die beruflich viel mit einem Laptop machen. Seit 20 Jahren arbeite ich mit diesen Geräten. Und jetzt will Apple mich davon abbringen? Das wollen wir doch mal sehen: Für eine Woche soll das große iPad Pro meinen Laptop ersetzen.

Tag 1: Das iPad ist riesig, der Bildschirm fast so groß wie der meines Laptops. Die eingeblendete Tastatur entspricht fast einer echten, also lasse ich eine externe weg, die ich anschließen könnte.

Tag 2: Ich merke einen ersten Nachteil: Da ich nur per WLAN ins Netz komme und nicht per Kabel, habe ich keinen Zugriff auf unser Intranet – und damit auch nicht auf den Kantinen-Speiseplan. Ich werde schwach und hole meinen Laptop heraus.

Tag 3: Ich tippe einen längeren Text. Klappt erstaunlich gut! Liegt das an meiner Euphorie, an dem Gefühl, endlich frei zu sein – laptopfrei? Doch ich werde wieder schwach: Was gibt es zu Mittag?

Tag 4: Ich bin froh, dass ich das iPad wie einen Laptop nutze und nicht wie ein iPad: Es ist verdammt schwer. Zumindest werde ich heute nicht schwach, denn ich habe gelernt – auswendig gelernt: Ich weiß, was es zu essen gibt!

Tag 5: Obwohl ich auf dem iPad gut tippen kann, will ich offen sein für Neues – und probiere eine externe Tastatur. Das klappt gut, aber meine Finger müssen sie ab und an verlassen und etwas auf dem iPad tippen oder wischen. Nicht schlimm, man soll sich an seinem Arbeitsplatz ja bewegen. Auswendig lernen muss ich auch nicht mehr, ich habe mir auf dem iPad einen Zugang zum Intranet eingerichtet.

Tag 6: Ich entdecke die Funktion Bildschirm-Split, die mich mit zwei Apps gleichzeitig arbeiten lässt – klasse! Und nehme das iPad mit nach Hause, ohne Tastatur. Welch Leichtgewicht! Zumindest im Vergleich zum Laptop.

Tag 7: Nicht alle Apps unterstützen die Split-Funktion. Schade. Dafür nutze ich nun den Apple Pencil, einen elektronischen Stift, mit dem ich auf dem Bildschirm in Dokumenten malen kann. Tippen aber ist auf Dauer anstrengend. Also nehme ich das iPad wieder mit nach Hause. Schaue Videos auf dem tollen Bildschirm, surfe im Netz und höre Musik aus seinen vier Lautsprechern. Ich kann mit dem iPad Pro also auch gut entspannen. Ab jetzt bleibt es öfter zu Hause.