Die klassischen Antiquitäten leiden derzeit unter sinkendem Interesse und ebenso schrumpfenden Preisen. Für die Möbel trifft dies ganz besonders zu, es ist ein Jammer. Man kann nur immer wieder auf die meisterliche Qualität, die technische Raffinesse, auf die oft höchst originellen Formen hinweisen – und nicht zuletzt auf die treffliche Kombinierbarkeit mit modernem Mobiliar bis hin zur Gegenwartskunst.

Bei Nagel in Stuttgart wird am 13. April dieser charaktervolle Empiresessel versteigert. Auf nur 250 Euro ist er geschätzt; man vergleiche das bitte mit dem Schrott, den man für diese Summe in heutigen Einrichtungshäusern bekommt. Rudolf Pressler, der Möbelexperte des Auktionshauses, ist sich ziemlich sicher, dass der Schreibtischstuhl aus Frankreich stammt. Der Schwung der Streben, wie sich die runde Rückenfläche organisch zu den Armlehnen verlängert und diese in Löwenköpfe münden lässt; oder wie die runden Vorderbeine in Ober- und Unterschenkel eingeteilt sind und auf Tatzen stehen: Das alles weist auf den römisch-cäsarischen Empirestil, der sich unter Napoleon entwickelte. Die besten Möbel entstanden damals in den Werkstätten von Georges Jacob. Die Ausführungsqualität und die formalen Details des Sessels bei Nagel kommen dem Standard von Jacob sehr nahe.

Die große Möbelgeschichte ist diesem Stück also nicht fern, zudem ist das Mahagoniholz ausdrucksvoll gealtert. Schlichtheit, dezente Exzentrik, schöne Gebrauchsspuren – all das hat dieses Möbel, und bequem ist es auch. Wer den Sessel ersteigert, wird seine Freude daran haben.

Sebastian Preuss ist stellv. Chefredakteur von "Weltkunst" und "Kunst und Auktionen"