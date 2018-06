Die Amtsräume in der Wiener Hofburg bersten geradezu vor imperialer Pracht. In der Zimmerflucht, in der einst Monarchen die Geschicke einer europäischen Großmacht lenkten, waltet heute der erste Mann eines Kleinstaates seiner Funktion. "Wie ein Wasserzeichen schimmert der Kaiser durch das Amt", meinte unlängst der Politikwissenschaftler Manfried Welan, Verfasser eines Standardwerkes über die Rolle des Bundespräsidenten, in einem Kommentar. Die Position ist mit viel Würde, Ehre und ein wenig Pomp ausgestattet, aber nur mit wenig realer Macht. Zwar schreibt die Verfassung dem Staatsoberhaupt eine Vielzahl von Zuständigkeiten zu, doch aus eigener Initiative kann er kaum tätig werden. In der Regel schlägt nur einmal in jeder Amtsperiode seine Stunde: bei der Regierungsbildung.

Genau an diesem Punkt erhitzen sich nun die politischen Vorstellungen des Kandidaten-Sextetts, das in zehn Tagen zur Wahl steht. Einer der Hofburg-Anwärter behauptete etwa, er hätte schon längst die derzeitige Bundesregierung entlassen, säße er bereits auf dem Präsidentenstuhl. Ein anderer verspricht, er werde keinesfalls den europafeindlichen Chef der Freiheitlichen als Bundeskanzler angeloben, selbst wenn dessen Partei über eine satte Mehrheit verfügen sollte. Vorwürfe wie "präfaschistische Präsidentendiktatur" oder "faschistischer grüner Diktator" würzen die Wahlkampfrhetorik. In den Debatten schwelgen die Kandidaten derart genüsslich im freihändigen Gebrauch ihrer doch eher theoretischen Möglichkeiten, dass Heinz Fischer, der amtierende Bundespräsident, um etwas Realitätssinn ersuchte und vor "Allmachtsfantasien" warnte: "Ein Bundespräsident, der anerkannt werden will, der wird nicht leichtfertig mit einzelnen Verfassungsartikeln herumwacheln."

Alles nur viel Getöse, um wie vor jeder Präsidentenwahl dem biederen Staatsnotariat ein überlebensgroßes Gewicht zu verleihen und dadurch das nur mäßig interessierte Wahlvolk zur Stimmabgabe zu überreden? Üblicherweise kostet es Hofburg-Kandidaten große Mühe, der Präsidentenwahl politische Bedeutung zu verleihen und dadurch die weitverbreitete Vermutung zu zerstreuen, es handle sich lediglich um ein demokratisches Ritual, das die Bürger nicht sonderlich wichtig nehmen müssten. Doch erstmals nach der Affäre um den Kandidaten und späteren Bundespräsidenten Kurt Waldheim vor 30 Jahren kann das Ergebnis der Präsidentenwahl diesmal erneut die Republik verändern .

Damals wie heute haben die Auswirkungen nur mittelbar mit der Person des neuen Amtsträgers zu tun. In der erbitterten Kampagne von 1986 spaltete der leichtfertige Umgang des eher langweiligen Spitzendiplomaten Waldheim mit seiner Vergangenheit im "Dritten Reich" das Land. Ursprünglich war Waldheim, der langjährige UN-Generalsekretär, als "der Mann, dem die Welt vertraut", angetreten. Als ans Licht kam, dass der ÖVP-Kandidat seine Mitgliedschaft in NS-Vorfeldorganisationen und seine Rolle als Nachrichtenoffizier am Balkan im Zweiten Weltkrieg verschwiegen hatte, räumte er nur widerwillig Details aus seiner Biografie ein. Das nährte weit über die Grenzen des Landes hinaus den Verdacht, der Mann habe Schlimmeres zu verbergen. Von überall her stürzten sich Schnüffler auf den Fall. Die Auseinandersetzung gipfelte schließlich in der starrköpfigen Rechtfertigung "Ich habe nur meine Pflicht erfüllt" und dem trotzigen Slogan "Wir wählen, wen wir wollen!".

Die Schlammschlacht trug Österreich international den Ruf ein, der letzte Hort unverbesserlicher Nazi-Nostalgiker zu sein. Die Waldheim-Affäre bildete aber auch eine Wasserscheide der Republik. Nach dem Sieg des uneinsichtigen Diplomaten, der seine Amtszeit weltweit geächtet als Eremit in der Hofburg verbrachte, begann auch eine lang anhaltende und tief greifende Auseinandersetzung des Landes mit seiner Vergangenheit. Sie führte schließlich zu einer Neubewertung der Rolle Österreichs in der Zeit des Nationalsozialismus und der Mitverantwortung der Österreicher für die Gräuel des NS-Regimes.

Dieser Artikel stammt aus der Österreich-Ausgabe der ZEIT Nr. 17 vom 14.4.2016. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Die Spätauswirkungen dieser Kontroverse waren aber auch noch 14 Jahre später zu spüren, als der nämliche Nazi-Reflex Europa und die Welt anlässlich des Koalitionspaktes zwischen Jörg Haider und Wolfgang Schüssel zusammenzucken ließ.

Auch in diesem Jahr sind es die Freiheitlichen und ihr neuer Anführer Heinz-Christian Strache, die zumindest indirekt dafür verantwortlich sind, dass die Hofburg-Wahl über das Potenzial verfügt, nachhaltige politische Verwerfungen auszulösen. Allerdings stehen jetzt nicht mehr Vergangenheitspolitik und österreichische Lebenslügen auf dem Prüfstand. Vielmehr wird diese Wahl von den beiden zentralen Fragen des Landes überschattet: Wie sollen die Migrationsströme bewältigt werden, und wie weit soll die europäische Integration voranschreiten?

Natürlich ist der ehrenwerte Repräsentant der Republik höchstens peripher mit der Lösung dieser politischen Probleme befasst. Gleichviel steht Österreich mit seiner Wahl in doppelter Hinsicht vor einer Richtungsentscheidung. Gelingt es dem Kandidatenrudel, die beiden Vertreter der Regierungsparteien – möglicherweise schon im ersten Wahlgang – aus dem Feld zu schlagen, wird zumindest symbolisch das Machtmonopol der zwei politischen Blöcke durchbrochen, die stets die Führungsrollen in Österreich für sich beansprucht haben. Die Signalwirkung, die von solch einem Traditionsbruch ausgeht, wird sich deutlich auf die Regierungsparteien auswirken und die österreichische Innenpolitik vermutlich auf den Kopf stellen (siehe auch Sieger sehen anders aus). Aufgrund einer fatalen Eigendynamik sind dann plötzlich sogar baldige Neuwahlen vorstellbar.

Die gesamte Auseinandersetzung um die Hofburg steht ganz im Banne der nächsten Nationalratswahlen, die momentan noch planmäßig im Herbst 2018 anstehen, und der daran anschließenden Regierungsbildung. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden aus heutiger Sicht Heinz-Christian Strache und seine Freiheitlichen eine deutliche Mehrheit der Mandate erringen. Und dann kommt es tatsächlich auf den ersten Mann im Staate an. Wen er mit der Bildung einer Regierung betraut, ist allein seine Entscheidung; er kann, aber muss sich nicht an die Usance halten, den Chef der stärksten Partei zu betrauen. Der alternative Weg ist allerdings mit hohem Risiko verbunden.

Alle Kandidaten sehen sich schon jetzt mit der Gretchenfrage konfrontiert, wie sie es eines Tages mit den Rechtspopulisten halten werden. Dieser Punkt steht im Fokus der Auseinandersetzung. Als Einziger aus dem Sextett hat der Titular-Unabhängige Alexander Van der Bellen es unmissverständlich deutlich gemacht, er werde nichts unversucht lassen, einen Kanzler Strache zu verhindern. Das ist das Alleinstellungsmerkmal des Wirtschaftsprofessors, der sonst die Erfindung der Langsamkeit zu seiner Trademark gemacht hat. Die übrigen Hofburg-Anwärter werden sich hingegen wohl oder übel in das Unvermeidliche fügen.

Natürlich kann es letzten Endes kein Bundespräsident verhindern, dass sich eine parlamentarische Mehrheit für eine Regierungskoalition findet, die ihm nicht behagt. Weigert er sich, die Macht des Faktischen anzuerkennen, läuft er Gefahr, eine Staatskrise auszulösen und Neuwahlen zu provozieren, die ihm dann auch nicht aus einer neuerlichen Verlegenheit helfen werden. Dann verwandelt sich das einzige Machtinstrument des Staatsoberhauptes schnell in Ohnmacht. Auch Thomas Klestil musste 2000 resignieren, als er Sozialdemokraten und Volkspartei in eine Regierung zwingen wollte, der schwarze Wahlverlierer Schüssel aber hinter seinem Rücken einen Koalitionspakt mit dem freiheitlichen Gottseibeiuns ausbaldowert hatte.

Vor dem Coup wurde zwar – wie es möglicherweise auch 2018 wieder sein wird – über alle erdenklichen Alternativen debattiert, schließlich führte aber für Klestil kein Weg daran vorbei, die schwarz-blaue Regierung mit Leichenbittermiene anzugeloben. Dennoch könnte ein Bundespräsident, der künftig einen Kanzler Strache verhindern will, über einiges Mehr an Manövrierraum verfügen; im Unterschied zur Schüssel-Wende, als die Freiheitlichen lediglich als Steigbügelhalter benötigt wurden, dürften demnächst die ehemaligen Regierungsparteien die wenig verlockende Aussicht vor Augen haben, einem blauen Regierungschef sechs Jahre lang als Juniorpartner zur Verfügung zu stehen. Mit Diskretion und diplomatischem Geschick hätte angesichts dieser Konstellation ein Staatsoberhaupt wesentlich größere Chancen, an einer Alternative zu basteln.

Eine Garantie kann freilich auch Alexander Van der Bellen nicht abgeben. Dennoch wäre es eine Weichenstellung, sollte er entsprechend der gegenwärtigen Papierform die Stichwahl erreichen und sich auch dort durchsetzen können. Muss er gar nach dem 24. April gegen den freiheitlichen Kandidaten Norbert Hofer antreten – wofür derzeit einiges spricht –, so steht Österreich vor einem Lagerwahlkampf, in dem zwei gesellschaftliche Konzepte aneinanderprallen werden.

Schon aufgrund dieser Ausgangssituation haben die Österreicher in den kommenden beiden Urnengängen nicht die Wahl zwischen freundlich lächelnden Vertretern einer in Ehren ergrauten Politikergeneration, die mit versöhnlichen Binsenweisheiten das Land einschläfern. Sie müssen eine politische Entscheidung treffen. Einem Vorsatz wird das neu gewählte Staatsoberhaupt allerdings nur schwer gerecht werden können: alle Österreicher zu repräsentieren.