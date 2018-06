DIE ZEIT: "Alles klar, Herr Kommissar?" Wie oft haben Sie das schon gehört?

Dirk Bielefeldt: Den Spruch höre ich echt selten.

ZEIT: Werden Sie gar nicht so stark mit Ihrer Rolle als Polizist identifiziert?

Bielefeldt: Doch, doch, nur den Spruch verkneifen sich die Leute zum Glück. Ich werde aber oft als Herr Holm angesprochen. Selbst wenn ich ins Theater komme: Oh, Herr Holm, das ist aber schön, dass Sie da sind!

Dieser Artikel stammt aus dem Hamburg-Teil der ZEIT Nr. 17 vom 14. April 2016. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

ZEIT: Einmal sagten Sie auf der Bühne: Der Job soll doch Spaß machen – ich bin doch nicht umsonst zur Polizei gegangen. Wieso ausgerechnet diese Figur?

Bielefeldt: Ich habe auf der Straße mit Theaterspielen angefangen, da dachte ich: Wäre doch brisant, ein Polizist, kann ich den Verkehr regeln, solche Sachen.

ZEIT: Und die Uniform?

Bielefeldt: Das ging zu Beginn unheimlich einfach. Ich habe bei der Pressestelle der Hamburger Polizei angerufen, der Mann dort sagte: Wer sollte Sie daran hindern? Ich konnte vorbeikommen, mir einen Schein abholen und mir eine Uniform in der Kleiderkammer aussuchen.

ZEIT: Der Polizist Holm war geboren.

Bielefeldt: Ja, er stand auf der Straße und machte Quatsch. Die echte Polizei fand das nicht so lustig. Ich hatte denen natürlich Bescheid gegeben, ein Wochenende auf der Mönckebergstraße, aber kaum fing ich an, rief einer: Das kann überhaupt nicht sein! Der macht sich über die Polizei lustig! Da kam sogar der Leiter des Polizeireviers, der sprang in den Kreis, 200 Leute standen drumherum, und schrie die Menge an: Wissen Sie, dass das Theater ist? Für die Leute war das der größte Scherz.

ZEIT: Wurden Sie auch mal festgenommen?

Bielefeldt: Bei meinem ersten Auftritt.

ZEIT: Mit Handschellen?

Bielefeldt: Nein, aber mit Streifenwagen. Da öffnete sich auf einmal der Kreis der Zuschauer, und die Polizisten wurden mit großem Hallo begrüßt. Das Publikum dachte ja, die gehören zur Inszenierung.

ZEIT: Warum haben die Sie festgenommen?

Bielefeldt: Das unrechtmäßige Tragen von Uniformen ist ein Straftatbestand, und die Polizei muss einschreiten bei einer Straftat.

Elbvertiefung Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Ich bin mit der Datenschutzerklärung einverstanden. Jetzt anmelden

ZEIT: Ein ordnungsliebendes Land wie Deutschland ist doch super für Sie, oder?

Bielefeldt: Total. Vor allem die Autoritätshörigkeit der Menschen.