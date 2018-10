Alfred Dorfer © Peter Rigaud

Der Rachefeldzug gegen die Raucher steht vor dem Endsieg. Wie das letztes Relikt eines vergleichbar toleranten Zeitalters finden sich derzeit noch gemütliche Glaskobel für Zigarettenkonsumenten in entlegenen Winkeln der Flughäfen. Diese Nikotinterrarien erinnern aber an die Jahrmärkte früherer Jahrhunderte, auf denen man allerlei deformierte und exotische Freaks dem staunenden Publikum präsentierte. In den modernen Abflughallen können jetzt die letzten ihrer Art mit einer Mischung aus Neugier und Abscheu begafft werden, noch dazu gratis. Was kommt aber dann, wenn die Nikotinterroristen endlich unschädlich gemacht worden sind? Sozialdienst für Weinliebhaber? Zwangsarbeit für alle, die pro Tag mehr als 2.000 Kalorien verfressen?

Ein Bereich wurde allerdings in diesem Zusammenhang bisher auffällig vernachlässigt. Nämlich das allgegenwärtige Passivhören von Akustikschrott, das bei jedem nur halbwegs musikalischen Menschen zu Depressionen führen muss. Diese Audiofolter beginnt bei der Zwangsbeschallung in Lokalen mit musikähnelnden Geräuschen, wo niemand weiß, wer diese akustischen Nadelstiche eigentlich ertragen will. Ein Phänomen ist auch die erstaunliche Resistenz der Jazzuntermalung. Diese Altherrenmusik begleitet die Kunden sogar in den Umkleidekabinen der Kleidergeschäfte. Wer sich also gedemütigt in die viel zu engen Jeans zwängt, wird dafür noch von einer autistischen Pinzettentrompete verspottet. Ganz zu schweigen von den körperlichen Beschwerden, welche die Musiktonbänder, die die Warteschleifen der Hotlines von Krankenanstalten klanglich anfetten, verursachen. Die AUA hingegen hat sich diese lautmalerische Praktik längst zunutze gemacht. Sobald ein Flieger im Heimatland der Fluglinie landet, füllen sofort enervierende Operettenklänge die Passagierkabine. Hinter diesem akustischen Begrüßungsritual steckt allerdings eine raffinierte Geschäftsidee. Wer Heimkommen mit Operette assoziiert, fliegt umso lieber schnell wieder weg. Diesen ausgefuchsten Marketingeffekt hat Rauchen natürlich nicht zu bieten.