Im Spätsommer 2014 rollt durch Washington D. C. ein kleiner Mazda. Am Steuer sitzt Paul Schwartzman, Reporter der Washington Post und, wie er es formuliert, Kenner der "dunkleren Seiten" der Hauptstadt. Organisiert hat den Ausflug der renommierte Kriegsfotograf Seamus Murphy. Im Fond des Wagens sitzt eine schwarz gekleidete Frau. Schwartzman kennt sie nicht, Murphy hat sie ihm als Musikerin und Dichterin vorgestellt. Schwartzman wird sie später als "ruhig und rätselhaft" beschreiben und sich an ihre "intelligenten Augen" erinnern. Das Trio fährt durch Hope IV, ein Viertel, in dem der soziale Wohnungsbau besonders misslungen ist. Die Frau schaut aus dem Fenster, kritzelt in ihr Notizbuch. Schwartzman deutet beiläufig auf vermülltes Brachland: "They’re gonna put a Walmart here."

Zwei Jahre später weiß Schwartzman, dass er die vielleicht engagierteste Musikerin ihrer Generation chauffiert hatte. Seine Führung hat Polly Jean Harvey zu drei Songs inspiriert, die auf ihrem neuen Album The Hope Six Demolition Project zu hören sind. Community Of Hope beschreibt Hope IV als eine gottverlassene Drogenstadt voller Zombies und mit Drecklöchern als Schulen: "At least that’s what I’m told." Und das ist auf diesem Album nur der Auftakt einer musikalischen Erkundung, die von den "dunkleren Seiten" im Epizentrum der Macht bis in die noch dunkleren der Peripherie führt. Zusammen mit Murphy als ihrem Vergil bereiste Harvey alle Höllenkreise, von Afghanistan über das Kosovo bis in Flüchtlingslager im Niemandsland. Und überall ist es ein Elend.

Dabei hatte sich die Engländerin PJ Harvey seit den frühen neunziger Jahren eigentlich damit beschäftigt, ihre eigenen dunklen Seiten auszuleuchten. Mit dünner Stimme sang sie zur verzerrten E-Gitarre über die multiple Zumutung, eine Frau zu sein. So intensiv, dass sie damit zu einer integren Ikone des Postpunk wurde. Erst mit dem epochalen Let England Shake änderte sie 2011 ihre Perspektive: Sie nahm die psychosozialen Hypotheken einer westlichen Nation in den Blick. Jetzt geht sie noch einen Schritt weiter und globalisiert ihre Kritik.

The Hope Six Demolition Project, diese ungewöhnliche Engführung von Pop und Journalismus, ist ein Triumph nicht nur auf lyrischer, auch auf musikalischer Ebene. Jeder Schauplatz hat seine eigene Klangkulisse. Die Musik ist die Wand, an der Harvey ihre Schnappschüsse aufhängt. Handclaps, Chöre, Gesang und Gegengesang wurzeln wie die holpernde Rhythmik dabei noch im Folk, wie man das von Harvey erwartet. Doch auch Jazz, Spoken Word, Gospel, Punkrock, Weltmusik und sogar Anleihen beim Metal haben auf dieser Platte ihren exakt zugewiesenen Platz. Manchmal klingt das Album stürmisch nach Velvet Underground, meistens aber völlig unerhört und zart. Als würde Patti Smith vor dem Spiegel heimlich Tanzschritte von Kate Bush üben.



Alles fließt, wenn es um einen vergifteten Fluss geht (River Anacostia), alles kreist, wenn das Kettenkarussell mit vermissten Kindern sich in Bewegung setzt (The Wheel). The Ministry Of Social Affairs, eine Studie über Entfremdung, beginnt als sumpfiger Blues, rutscht unmerklich ins Chromatische und löst sich endlich in kakofonische Saxofonseufzer auf. Vollends dystopisch wird es im abschließenden Dollar, Dollar mit seinen field recordings aus Kabul, wo Harvey von der Beobachterin zur Beobachteten wird und den Blicken eines Bettlers einfach nicht ausweichen kann.

Aufgenommen hat Harvey das Album im Somerset House in London – und sich dabei ebenfalls beobachten lassen. Zuschauer durften dem kreativen Prozess für jeweils 45 Minuten jenseits einer Glasscheibe beiwohnen. Selten wurden die Produktionsbedingungen von Pop so offen ausgestellt. Maximale Transparenz wird hier zur Konsequenz eines journalistischen Ansatzes, bei dem Details der Wirklichkeit zu tragenden Bauteilen der Kunst werden. Am Ende von Community Of Hope jubelt ein Gospelchor: "They’re gonna put a Walmart here."