Ungeheuer brisant seien diese Panama-Papiere, über die gerade jeder spreche, sagt Olaf R. Dahlmann schon am Telefon, genau sein Thema. Der 59-Jährige arbeitet seit rund 30 Jahren als Anwalt in Hamburg, Spezialgebiet: Steuerrecht. Gerade hat er seinen ersten Roman veröffentlicht, "Das Recht des Geldes", ein Krimi. In seinem Büro mit Blick über die Speicherstadt serviert Dahlmann dann erst einmal Kaffee.

Olaf R. Dahlmann: Oh, jetzt habe ich gekleckert ...

DIE ZEIT: ... Taschentuch?

Dahlmann: Ich habe auch welche hier. Das sind fast meine wichtigsten Arbeitsutensilien. Sie werden gar nicht glauben, wie oft in diesem Zimmer geweint wird.

ZEIT: Wirklich?

Dahlmann: Ja, das sind eben keine Drogenkriminellen. Es sind Leute wie du und ich. Die sagen: "Herr Dahlmann, ich habe Scheiße gebaut, und jetzt tun Sie bitte was." Die bereuen das wirklich.

ZEIT: Tun die sich nicht eher selbst leid?

Dahlmann: Natürlich spielt auch Angst eine Rolle. Das sind Leute, die sonst immer das Sagen haben. Auf einmal sind sie anderen ausgeliefert. Da fragen sich viele: Wofür? Schon wenn die hinterher die Gebühren sehen, die für ihre Geheimkonten angefallen sind, sagen viele: "Wie bescheuert war ich eigentlich? Da hätte ich auch Steuern zahlen können."

ZEIT: Darauf hätten sie eher kommen müssen.

Dahlmann: Darüber denken die gar nicht nach, die wollen sich nur Vorteile sichern. Und solange sie nicht auffliegen, glauben sie, dass es immer weiter gut geht. Das Finanzamt hat früher oft ewig nichts gemerkt. Mein erster großer Fall, 1993, etwa: Ein Unternehmer aus der Region hat sich jeden Monat durch sogenannte Vorsteuererschleichung mit Scheinrechnungen vier Millionen D-Mark vom Staat abgeholt. Der saß in seinem Kämmerlein und hat auf seiner Reiseschreibmaschine jeden Monat eine Rechnung geschrieben – über Blaumänner, die er angeblich ins Ausland geliefert hat. Nur: So viele Anzüge wurden damals in ganz Europa nicht hergestellt. Hat jahrelang keiner gemerkt.

ZEIT: Suchen die Leute bei Ihnen auch Trost?

Dahlmann: Es ist nicht meine Aufgabe, jemanden zu trösten. Obwohl, manche brauchen schon Trost. Vor allem Frauen.

ZEIT: Das klingt jetzt sehr nach Klischee.

Dahlmann: Ist aber so. Frauen hinterziehen übrigens genauso häufig Steuern wie Männer. Auch bei Geschäften mit Briefkastenfirmen sind Geschäftsfrauen durchaus findig.

ZEIT: Stichwort Briefkastenfirmen: Wie viele Anrufe von beunruhigten Hamburgern haben Sie in den letzten Tagen bekommen?

Dahlmann: Drei, vier. Das hielt sich in Grenzen.

ZEIT: Haben Sie mehr erwartet?

Dahlmann: Eigentlich nicht. Wenn Sie die Leute, die als Privatperson ihr Geld versteckt haben, fragen: "Weißt du, welche Anwaltskanzlei deine Bank beauftragt hat, eine Firma in einer Steueroase zu gründen?" Dann sagen 95 Prozent: "Keine Ahnung, habe ich mich nie drum gekümmert." Spannend wird es erst, wenn eine Person ein Schreiben von der Finanzverwaltung bekommt: "Uns ist bekannt geworden ..."

ZEIT: Hamburger Richter und Behörden sollen ja besonders hart zu Steuerhinterziehern sein.

Dahlmann: Das sind sie schon seit Jahren. Warum, kann ich mir nicht erklären. Aber die Hamburger haben sehr hohe Strafen im Verhältnis zum Umland. Auch die Hamburger Steuerfahndung ist eine sehr gut ausgestattete Behörde. Mit anderen Ämtern hier im Umkreis haben die Steuerstrafverteidiger dagegen ihre wahre Freude.