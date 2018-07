Es wäre zu schön gewesen. Doch am Montag scheiterte der erste Anlauf, alle Mitglieder des Volkswagen-Vorstands zum kompletten oder teilweisen Verzicht auf ihre Boni für das abgelaufene Geschäftsjahr zu bewegen. Das sechsköpfige Präsidium des Aufsichtsrats hatte dieses Thema zwar intensiv diskutiert. Doch das Drängen von IG-Metall-Chef Jörg Hofmann, Betriebsratschef Bernd Osterloh und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil als Vertreter des Großaktionärs Niedersachsen hatte nicht gereicht, um schon alle Spitzenverdiener zum freiwilligen Verzicht auf die ihnen vertraglich zustehenden Millionen zu bewegen. Bis Redaktionsschluss am späten Dienstag wurde immer noch um eine Lösung gerungen.

Eines ist klar: Konzernchef Matthias Müller muss ein Signal der Solidarität senden. Die Vorstände kommen nicht daran vorbei, ihren Beitrag zur Bewältigung von "Dieselgate" zu leisten – und sei er nur symbolisch. Das Ergebnis wird nicht nur von den 600.000 Konzernbeschäftigten genau registriert, sondern auch von der Öffentlichkeit und von den argwöhnischen US-Behörden.

Sicher sind den Vorständen des Jahres 2015 (darunter Ex-Konzernchef Martin Winterkorn und der heutige Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch) je zwischen einer und zwei Millionen Euro Festgehalt. Ohne Verzicht auf die erfolgsabhängigen Vergütungen bekäme jeder Vorstand noch ein paar Millionen hinzu. Das liegt daran, dass die variablen Gehaltsanteile (Boni) nach einer komplizierten Formel aus den Gewinnen sowie individuellen Zielvorgaben wie Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit der vergangenen vier Jahre berechnet werden. Und daran, dass der Konzern von 2012 bis 2014 prächtig verdient hat. Einen Anhaltspunkt geben die Vorstandsboni für 2014: Gut 54 Millionen Euro bekamen die neun Vorstände einschließlich Spitzenverdiener Winterkorn (Gesamtvergütung 15,9 Millionen) insgesamt aufs Festgehalt obendrauf.

Darben mussten freilich auch die Tarifmitarbeiter nicht. Die rund 120.000 Beschäftigten in Westdeutschland etwa bekamen für 2014 pro Kopf 5.900 Euro Erfolgsbeteiligung, also in der Summe rund 700 Millionen Euro. Die Erfolgsbeteiligung bei den Töchtern Porsche und Audi war noch höher. Sollte der Dieselskandal wie erwartet die Gewinne der Marke VW komplett auffressen, fiele die daran gekoppelte Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligung für 2015 theoretisch ganz aus. Das aber wird nicht geschehen. Betriebsratschef Osterloh hat mit dem Vorstand vereinbart, dass es zumindest eine "Anerkennungsprämie" geben wird. Deren Höhe ist noch offen.

Auch die Aktionäre können für 2015 allenfalls auf eine magere Dividende hoffen. 2014 waren das noch 2,3 Milliarden Euro. Das liegt an den zu erwartenden Kostenbelastungen aus dem Dieselbetrug. Die Analysten der Nord/LB etwa kalkulieren das Risiko auf 20 bis 30 Milliarden Euro – oder sogar mehr. Da bringt selbst ein kompletter Wegfall von Vorstandsboni und Mitarbeiterbeteiligung kaum Entlastung. An die Investitionen in neue Technologien wie Elektromobilität und Digitalisierung darf der Konzern aus Wettbewerbsgründen nicht ran. Die logische Folge: Volkswagen muss heftig sparen und viel effizienter werden. Das gilt vor allem für die vergleichsweise renditeschwache Kernmarke VW.