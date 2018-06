Nach acht Monaten Flüchtlingskrise hat Angela Merkel mit der Causa Erdoğan/Böhmermann einen politischen Ermüdungsbruch erlitten. In der Woche des Türkeibesuchs sieht ihre Bilanz in den Augen vieler nun so aus: Nach einem rätselhaft idealistischen Halbjahr ist die Kanzlerin im Morast der Realpolitik gelandet, sie hofiert einen zunehmend autoritären Potentaten, bezahlt ihn dafür, dass er ihr die Drecksarbeit abnimmt, also die Flüchtlinge vom Leib hält, dafür opfert sie die Meinungsfreiheit eines Satirikers.

Diese zunächst düstere Bilanz enthält insgeheim zwei Tröstungen: Zum einen wäre scheinbar bewiesen, dass eine humanitäre Flüchtlingspolitik unmöglich, damit aber auch nicht moralisch geboten ist; schließlich kann man nur zu etwas verpflichtet sein, was auch leistbar ist. Zum anderen schiene es möglich, in jene Zeit zurückzukehren, als das Böse noch geholfen hat, als Europa einen Schutzring von Diktatoren stützte, finanzierte, mit Waffen belieferte, der dem reichen Kontinent die Armen vom Hals hielt. Assad heißt jetzt Erdoğan, sonst ist alles wie gehabt.

Ein geschlossener Ring aus Diktaturen um Europa – das ist nichts als Träumerei

Dieser düstere Trost erklärt auch, dass ausgerechnet jene konservativen Kritiker von Merkels Flüchtlingspolitik, die sonst kaum Probleme mit dem Hofieren von Despoten haben – russischen oder arabischen –, nun so laut aufjaulen, als arbeiteten sie für Amnesty International. Dieselben Leute avancierten auch schon für zwei Januarwochen zu kämpferischen Feministen – damals, als die Attacken auf Frauen die Willkommenskultur widerlegen halfen.

Allerdings ist die These vom politisch-moralischen Zusammenbruch der Merkelschen Flüchtlingspolitik so voreilig, wie die Hoffnung auf eine Renaissance der alten Realpolitik trügerisch ist. Als Kriterium für ein Scheitern des Türkeiabkommens kann weder das Schicksal der Kanzlerin noch das von Böhmermann oder Erdoğan dienen, nicht mal die demokratische Entwicklung der Türkei sagt etwas darüber aus, sondern allein, wie es mit den Flüchtlingen weitergeht:

Bezahlt die EU die Türkei dafür, dass sie Fluchtbewegungen unterdrückt, oder dafür, dass sie Syrern ein humanes Warten auf einen Flug in die Zukunft ermöglicht?

Wird die EU auch noch Flüchtlinge aufnehmen, wenn das Kontingent der zugesagten 72.000 erschöpft ist, und werden dann neue Kontingente geschaffen, auch für Afghanen und Iraker? Oder ist bald Schluss, und die Türkei schreckt, schiebt und schottet im Auftrag der EU ab?

Werden Syrer in großer Zahl dauerhaft an der Flucht in die Türkei gehindert, oder werden sie allmählich hereingelassen, registriert und nach Europa gebracht?

All das kann man noch nicht sagen. Im schlechteren Fall wäre Merkel mit ihrer These widerlegt, dass sich auf humane Weise, mit einem fairen und legalen Angebot an die Flüchtlinge das Chaos und die Schlepperkriminalität eindämmen lassen. Im besseren Fall würde das Türkeiabkommen zum Muster für Italien, wohin sich derzeit zahllose Flüchtlinge von Libyen aus aufmachen.

Wie sich die Kanzlerin in der Causa Böhmermann verhalten hat, das war zweifellos falsch. Nur beweist der Kotau aus Versehen mitnichten, dass ihre Flüchtlingspolitik auch falsch ist.

Doch selbst wenn diese Politik moralisch und politisch kollabierte, sollte niemand hoffen, dass Erdoğan oder sonst wer die Europäer dauerhaft vor den Zumutungen ihrer südlichen Nachbarschaft bewahren könnte. Ein geschlossener Ring aus Diktaturen – das ist nichts als Träumerei.

Auch die in Europa neu errichteten Zäune sind, das zeigt sich in diesen Tagen, bloß Stahl gewordene Wünsche. Schon suchen sich andere Flüchtlinge andere Routen, nutzen das bessere Wetter, ertrinken wieder im Meer – und lassen sich trotzdem nicht dauerhaft abschrecken. Jetzt errichtet Österreich bereits am Brenner, einer der meistbefahrenen Straßen der Welt, eine Grenzsicherung. Vor Kurzem sollte für die nationalen Grenzen auf dem Balkan noch Griechenland geopfert werden, wo sich ohne das Türkeiabkommen heute die Flüchtlinge endlos stauten.

Nun soll sogar Italien zum Pufferstaat degradiert werden. Der Grenznutzen solcher Grenzen scheint binnen weniger Wochen erreicht, weil sie den Verkehr in der EU nachhaltiger lähmen werden als den Zuzug der Flüchtlinge aus Libyen oder Syrien.

Keine Ordnung ohne Fairness – der einzige Realismus liegt derzeit offenbar im Humanitären.

