Wenn er draußen das charakteristische Knattern hörte, lief Georg Nonnast ans Fenster und schaute mit sehnsüchtigem Blick aus dem vierten Stock runter auf die Straße. Sein Traum war ein Motorrad. Das war vor gut 60 Jahren, als die Massenmotorisierung in Deutschland in Gang kam. Am Leben von Nonnast, meinem mittlerweile verstorbenen Schwiegervater, lässt sich daher exemplarisch der Autoboom im Nachkriegsdeutschland erzählen – mit all seinen Kuriositäten.

Nonnast, 1919 im schlesischen Oppeln geboren, hatte es nach der Entlassung aus französischer Kriegsgefangenschaft nach Passau verschlagen. Dort lernte er seine Frau kennen. Bald waren sie zu dritt. Die Kleinfamilie wohnte in einer Einraumwohnung mit Toilette auf dem Gang. 9,40 Mark Miete für 34 Quadratmeter. Mutter und Tochter Heidi warteten jeden Abend gespannt, was das Familienoberhaupt von seinen Gelegenheitsjobs nach Hause brachte. Selten war es Geld, meist Brennholz oder Lebensmittel als Lohnersatz.

Vater Georg hatte als Verkehrsmittel nur seine Beine. Zunächst lief er sich die Hacken ab, um den Leuten als Vertreter Seife zu verkaufen. Später organisierte sich der drahtige Mann ein Rennrad, auf dem er die 180 Kilometer bis nach München strampelte, weil es dort für einige Monate einen Job als Anstreicher gab.

Die meisten Bürger besaßen noch kein Auto. Doch kiloweise wurden in vielen Familien Prospekte heimgeschleppt, um abends bei Salzstangen vom eigenen Wagen zu träumen. Etwa vom Fuldamobil, das 1954 lautstark von sich reden machte. Dieses Winzauto sah aus wie ein überdimensionales Stopfei aus Großmutters Handarbeitskasten – auf drei Rädern, zwei vorne, eins hinten, und mit Stielaugen-Scheinwerfern. Ein kurios anmutendes Motorrad mit Dach und Stützrad.

Viele der motorisierten Zwerge, die sich Auto nannten und über die holprigen Straßen des Nachkriegsdeutschlands ratterten, sahen ähnlich aus. In ihren Blechleibern steckten oft Motorradmotoren mit höchstens 250 Kubikzentimeter Hubraum. Zweitakter, die eine blaugraue Abgasfahne hinter sich herzogen. Minutenlang hielt sich der intensive Geruch auf der Straße.

Harald Kaiser 65, leitete 17 Jahre das Autoressort des sterns. Im Ruhestand fand er endlich Zeit, die Autogeschichte seines Schwiegervaters aufzuschreiben.

Für diese aus heutiger Sicht ulkigen Auto-Bonsais schufteten Hunderttausende durchschnittlich 49,5 Stunden in der Woche. Damit war Deutschland 1956 Spitzenreiter unter den westeuropäischen Industrienationen. Turmhoch war auch der Nachholbedarf an Glück. Nach der fürchterlichen Kriegsnot wollte man sich wieder etwas gönnen, genießen und verreisen. Gleichzeitig wurde das Leben hektischer, die Zeit knapper, alles schneller. Geschäfte, Geschäfte! Und das Tempo, auch durchs Auto, geriet allmählich zur Droge der Zeit.

Auch Georg Nonnast war inzwischen motori-siert. Stolz hoppelte er auf seinem gebrauchten DKW-Motorrad über Passaus unebene Pflasterstraßen. Im August 1958 zog er mit seiner Familie, die inzwischen mit Töchterchen Helga auf vier Köpfe angewachsen war, nach Köln. Dort hatte der gelernte Schlosser eine Anstellung als Anstreicher gefunden. Auf den Straßen war wenig los. Nur etwa fünf Millionen Autos tuckerten herum. Ein Rinnsal gegen die Blechflut von heute. 1960 näherte sich die Zahl der Pkw-Neuzulassungen der Millionenmarke, genau waren es 969 739 Stück. Ein Jahr später lag der Zuwachs bei 1,095 Millionen – die Autowelle schwappte in Riesenbrechern über Deutschland.

Neben dem VW Käfer, Symbol des deutschen Wirtschaftswunders, gab es auch solch kuriose Automobile wie den Kroboth, an den sich nur Großväter erinnern werden. Das Dreirad mit Stahlkarosserie, Cabrioverdeck und Windschutzscheibe hatte Platz für zwei Personen und bereits vier Vorwärtsgänge. Der Gerneklein lief mit nur neun PS immerhin 80 Sachen, verbrauchte ein paar Schnapsgläser (3,5 Liter auf 100 Kilometer) Benzin, wog 240 Kilo und kostete nur 24 Mark Steuer sowie 70 Mark Haftpflichtversicherung im Jahr. Chic war er nicht. Die Scheinwerfer schienen zu schielen, und insgesamt wirkte er wie ein zu groß geratener Brotkasten. Die Leute jedoch, die keinen Kroboth besaßen, schauten sich neidisch um, wenn einer vorbeifuhr. 2480 Mark kostete die Version mit 175-Kubikzentimeter-Motorradmotor. Das waren fast schon drei Monatslöhne eines Durchschnittsverdieners.

Etwas günstiger kam der Kabinenroller von Messerschmitt. "Spare und verdiene mit der Messerschmitt-Kabine", lautete der Werbevers. Mehr als 52.000 Kunden ließen sich von dem Spruch einfangen. 2375 Mark musste man hinblättern, um die Kiste mit der wegklappbaren Flugzeugkanzel als Dach und dem u-förmigen Lenkhebel zu bekommen. In dem Mittelding zwischen Motorrad und Auto fühlte sich so mancher Fahrer wie ein Düsenjägerpilot, sobald er die Plexiglasscheibe über sich geschlossen hatte.