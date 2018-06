Die Entdeckung: Man muss Tennessee Williams’ Endstation Sehnsucht gar nicht so lastend, schwül und ausweglos spielen, wie es sich liest und wie es in Elia Kazans Verfilmung mit Marlon Brando kanonisch geworden ist. Man kann das Stück auch als erheiternde Groteske aufführen. Man kann Leiden in nervöse Ticks, Lebenslügen in Peinlichkeiten, Scheitern in Lächerlichkeit überführen.

Jedenfalls lässt Lars-Ole Walburgs Inszenierung ahnen, wohin man käme, wenn man in der eingeschlagenen Richtung noch ein wenig weiter voranschritte – zu einem Käfig voller Narren, deren eingebildete Schmerzen und Verblendung dem Amüsement des Zuschauers preisgegeben werden.

Der Verlust an Poesie ist groß, jener ganz eigentümlich tieftraurigen Zartheit, mit der Williams seine Figuren zeichnet, und zwar den gewalttätigen Proleten Stanley ebenso wie sein Opfer, die heruntergekommene Südstaatenlady Blanche, die ihr Elend mit Hochmut zu camouflieren versucht.

Groß ist aber auch der Gewinn an Unterhaltsamkeit, wenn man die Empathie mit den so oder so von ihrer Herkunft versehrten Figuren verweigert. Sie verwandeln sich von leidenden Individuen in soziologische Typen, die unsere Betroffenheit nicht strapazieren – daher wahrscheinlich auch der übersprudelnd erleichterte Applaus der Zuschauer, die sich von jedem Anschlag auf ihre Gemütsruhe wundersam entlastet fühlten.

Es handelt sich bei diesem Wunder (alles Komische grenzt ans Wundersame) aber nicht, wie man vermuten könnte, um die Willkür eines rohen und zynischen Regietheaters. Walburg braucht für seine Transformation in die Groteske eigentlich nur zwei Dinge.

Zum Ersten das komödiantische Talent seiner Schauspieler, allen voran das Talent von Sebastian Zimmler, der bei seiner Darstellung des dumpfen Stanley unter blonder Mähne mit blitzenden Augen ein wenig wie Otto wirkt, dabei aber immer noch die destruktive Energie seines offenbaren Schauspielidols Lars Eidinger ausstrahlt.

Zum anderen nutzt der Regisseur die Alterskorrektur, die sich durch die Besetzung der armen Blanche mit Karin Neuhäuser von selbst ergibt. Aus der etwa Dreißigjährigen, die tragischerweise mit dreißig ihr Leben, ihre Liebe und Hoffnung schon hinter sich hat, wird eine Fünfzig- oder Sechzigjährige, deren Versuch, mit Glamour und Amouren immer weiterzumachen, ebenso naheliegenderweise etwas Lächerliches, vielleicht auch Tapferes, aber sicher nichts Tragisches mehr hat.

Überflüssig zu sagen, dass Karin Neuhäuser die Rolle mit Bravour umdeutet.

Wann hätte sie jemals ohne Bravour agiert?

Sie spielt die Verzweifelte als Schlampe und die Schlampe als Matrone – so treten Hochmut und eine nicht zu camouflierende Überlegenheit des Alters an die Stelle, an der eine jüngere Blanche nur das Lügengespinst hatte, um ihre existenzielle Nacktheit zu bedecken.

Es ist dann auch kein Wunder, dass Stanley in seiner proletarischen Nüchternheit von einer abgetakelten Matrone sich nicht blenden lässt, beziehungsweise nicht blenden lassen will. Er sieht sie sofort als das, was er aus seinem Umfeld schon kennt, nämlich nicht als gestürzten Engel aus besseren Kreisen, sondern als Endprodukt einer horizontalen Karriere.

Damit geht von der dramatischen Fallhöhe fraglos einiges verloren. Es entsteht aber ebenso fraglos eine neue, übrigens auch politische Stimmigkeit. Der Aufsteiger Stanley und die Absteigerin Blanche treffen sich sozusagen auf halber Treppe und fechten dort ihren Klassenkampf aus. Den absehbaren Sieg des überlegen vitalen Stanley erlebt man aber doch, bei aller Burleske, mit gemischten Gefühlen – der Vernichtungseifer, mit dem hier die Bourgeoisie demontiert und das Wrack in die Psychiatrie abgeschoben wird, erinnert nicht zufällig an den sowjetischen Umgang mit den sogenannten "sterbenden Klassen".

Tennessee Williams’ eigene Sympathie galt übrigens keineswegs dem siegreichen Proletariat. Mit verblüffend ungenierter politischer Inkorrektheit formulierte er als Fazit des Stückes: "You better watch out or the apes take over" – "Wenn man nicht aufpasst, übernehmen die Affen das Ruder".

