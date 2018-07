Auf Seite 128 des Koalitionsvertrags, rechte Spalte, ganz oben, findet sich ein Satz, der ziemlich viel darüber sagt, wie zerstritten die Regierung in diesen Tagen ist. "Im Kabinett wird in Fragen, die für einen Koalitionspartner von grundsätzlicher Bedeutung sind, keine Seite überstimmt", steht da. Gemessen daran hätte Angela Merkel im Fall Böhmermann – als sie gegen die SPD-Minister des Kabinetts entschied – den eigenen Koalitionsvertrag gebrochen.

Schon als in kleiner Regierungsrunde erstmals über die Sache Böhmermann und das Strafbegehren des türkischen Staatspräsidenten Erdoğan gesprochen wurde, trat Merkel ganz anders auf als sonst: Sie legte sich gleich zu Beginn eindeutig fest. Das war am Mittwoch der vergangenen Woche. An diesem Tag kommen die wichtigsten Minister nach der Kabinettssitzung im Kanzleramt noch einmal kurz zusammen: Vizekanzler Sigmar Gabriel, Justizminister Heiko Maas und Außenminister Frank-Walter Steinmeier für die SPD, Innenminister Thomas de Maizière und Kanzleramtschef Peter Altmaier für die CDU. Auch Alexander Dobrindt ist dabei, obwohl sein Verkehrsressort mit dem Fall Böhmermann nichts zu tun hat, aber er ist CSU-Minister.

Bereits in den ersten Minuten macht Merkel klar, dass sie die im Gesetz vorgeschriebene Ermächtigung zu einem Strafverfahren nach Paragraf 103 StGB wegen "Beleidigung von Organen und Vertretern ausländischer Staaten" erteilen möchte. Sie sagt, dass in vergleichbaren Fällen diese Ermächtigung stets erteilt wurde – als Beispiel nennt sie die damalige Schweizer Bundespräsidentin Micheline Calmy-Rey, die von einem in Deutschland lebenden Schweizer im Internet beleidigt worden war. Aber das ist nur Merkels zweitwichtigstes Argument. Denn dann stellt sie die Frage: Was wäre, wenn die Türkei wegen der Böhmermann-Sache den Flüchtlingsdeal platzen ließe?

So jedenfalls erinnern sich Sozialdemokraten an das Treffen im Kanzleramt. Spricht man mit Unionsleuten, dann hat die Frage des Einknickens vor Erdoğan an jenem Mittwoch überhaupt keine Rolle gespielt. Ebenso wenig die Furcht, der türkische Präsident könnte den Flüchtlingsdeal kippen. Niemals sei politisch argumentiert worden. Unstrittig ist aber: Merkel und die Unionsminister wollen die Ermächtigung. Die Sozialdemokraten sind dagegen. So geht man am Mittwoch auseinander.

Auch unter den Sozialdemokraten gibt es noch Gesprächsbedarf. Vor allem Gabriel zögert, das Verlangen Erdoğans abzulehnen. Er fürchtet, die Regierung könne in eine Krise rutschen, und er weiß, dass er die Union noch brauchen wird. Maas und Steinmeier dagegen wollen das Nein. Erdoğan habe ja noch eine persönliche Beleidigungsanzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet, meint Maas, die Sache würde daher ohnehin von Gerichten entschieden. Steinmeier bringt ein zweites Argument: Erteile die Regierung eine Ermächtigung, dann drohe diplomatischer Dauerstress mit der Türkei. Denn Erdoğans Ankündigung, durch alle Instanzen zu gehen, werde den Streit immer wieder befeuern.

Am Donnerstagabend und Freitagmorgen kommt es zu zwei SPD-internen Telefonschaltkonferenzen, an denen neben Gabriel, Maas und Steinmeier auch Fraktionschef Thomas Oppermann sowie die stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Hannelore Kraft und Olaf Scholz teilnehmen. Auch Oppermann, Kraft und Scholz sprechen sich für ein Nein zur Regierungsermächtigung aus – daher schiebt Gabriel seine Bedenken beiseite. Damit steht das Nein der SPD. Natürlich kennen alle die politischen Folgen dieser Entscheidung: Die Empörung der Deutschen wird allein über Merkel hereinbrechen. Diese Überlegung aber, beteuern Sozialdemokraten, habe in den Telefonkonferenzen keine Rolle gespielt.

Also geht Merkel am Freitagmittag im Kanzleramt allein vor die Presse und verkündet die Ermächtigung. Was es in ihrer Amtszeit nie zuvor gab: Nach der Kanzlerin erklären zwei Minister – Steinmeier und Maas – öffentlich, dass sie die Entscheidung missbilligen.