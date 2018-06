Inhalt Seite 1 — Selber schuld Seite 2 Auf einer Seite lesen

Irgendwo im Südwesten Englands, zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts: Ein Weg am Waldrand, die Sommersonne liegt über kitschigen sanften Hügeln. Ein junge Reiterin sprengt heran, die Hufe fliegen, während ein Mann ihr siegessicher hinterherschaut: Sie ist die Frau seines Lebens – sie oder keine. Doch in der englischen Klassengesellschaft ist diese Liebe ein Skandal. Die Frau ist eine wohlhabende Farmerstochter und der Mann ein armer Schafbauer. Sie wird einen Gutshof erben, und er wird seine gesamte Herde verlieren.

Am grünen Rand der Welt hieß die vor einem Jahr gedrehte Sozialromanze des dänischen Filmregisseurs Thomas Vinterberg, die Adaption eines Romans von Thomas Hardy. In seinem Film Die Kommune geht es wieder um die Liebe, doch das historische Setting ist radikal anders: Es ist nicht mehr die altenglische Klassengesellschaft mit Herrschaft und Gesinde; es ist das goldene Zeitalter des egalitären dänischen Wohlfahrtsstaates. Die Sozialdemokraten interessieren sich nicht für das große Kapital, sondern für die kleinen Leute, und fast könnte man auf die Idee kommen, dass im menschenfreundlichen Kapitalismus der siebziger Jahre Glück und Gerechtigkeit zusammenfallen. Nur noch ein höherer Lohnabschluss, und das menschliche Dasein wäre vollkommen.

Anna ist Fernsehmoderatorin und ihr Mann Erik Architekt. Die beiden sind seit einer Ewigkeit verheiratet, beide sind Beziehungs-Routiniers. Anna weiß schon vorher, was Erik sagt, und umgekehrt ebenso. Ihre Tochter Freja (Martha Sofie Wallstrøm Hansen) ist 14 Jahre alt, sie wirkt auf engelhafte Weise entrückt, und seltsame Vorahnungen hat sie auch. Vor Kurzem ist Eriks Vater gestorben und hat seinem Sohn eine prächtige Villa in Kopenhagen hinterlassen. Zunächst möchte Erik (Ulrich Thomsen) das noble Anwesen verkaufen, der Unterhalt sei viel zu teuer. Doch Anna (Trine Dyrholm) will das nicht. Sie schlägt vor, eine Kommune zu gründen, um das Haus durch Mieteinnahmen zu finanzieren. Eine Kommune erweitert nicht nur die Kleinfamilienkomfortzone; sie erinnert auch an die Zeit, als die Liebe noch wild und gefährlich war. Und vielleicht gibt es sogar einen Neuanfang mit Erik?

Vinterbergs Kommune ist eine bunte Mischung aus komischen Vögeln, aus Gelegenheitsarbeitern und ehemaligen Blumenkindern, die mit der Gesellschaft ihren Frieden gemacht haben. Mitten in dieser postrevolutionären Räucherkerzengesellschaft sitzen Anna und Erik, das liberale Establishment in der Blüte seiner mittleren Jahre. Und doch: So bierselig es in der Solidargemeinschaft zugeht, das gemeinsame Band bildet nicht eine schöne linke Idee, sondern das Geld. Die Bewohner sind austauschbar, Hauptsache, sie zahlen die Miete. Wirklich egalitär ist hier nur die Bierkasse, die aber auch nie stimmt. Und der von Anna erhoffte Neuanfang? Er besteht darin, dass sich Erik in die Studentin Emma (Helene Reingaard Neumann) verliebt. Emma sieht aus wie Anna, nur viel jünger. Erik, so scheint es, will die Zeit zurückdrehen. Er wiederholt seine Liebe zu Anna – nur mit einer anderen Frau.

Als Erik die Affäre beichtet, reagiert Anna so, wie es sich für eine libertäre Sharing-Economy gehört. Sie reagiert ruhig, rational und aufrichtig lösungsorientiert. Nur nicht verrückt werden! Eifersucht ist spießig und Liebe kein Besitzverhältnis. Der Rest ist Verhandlungssache. "Erik hat alles Recht, seine Gefühle auszuleben. Es wird spannend, ich freue mich darauf." Tatsächlich findet die Diskursgemeinschaft eine "vernünftige" Lösung. Ob neue Spülmaschine oder neue Mitbewohnerin: Die Kommunarden stimmen demokratisch ab, und Emma wird nun "vorübergehend" in die Runde aufgenommen. Doch die Vernunft ist hier nichts ohne ihr Gegenteil, und Vinterberg entfaltet nun eine grausame Dialektik der Freiheit: Anna leidet, wie in dieser aufgeklärt abgeklärten Welt nur jemand leiden kann. Der Zuschauer wird Zeuge eines grandios gespielten, quälend langen und schwer erträglichen persönlichen Verfalls. Anna droht ihre Würde zu verlieren und am Liebesverrat zugrunde zu gehen; sie ist vollkommen zerrissen, denn sie will in ihrer Beziehung zu Erik verzweifelt sie selbst sein, und dann wieder will sie verzweifelt nicht sie selbst sein.