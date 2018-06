DIE ZEIT: Herr Ratsvorsitzender, wie lange sind Sie verheiratet, und was muss man tun, damit die Liebe hält?

Heinrich Bedford-Strohm: Meine Frau und ich haben vor 31 Jahren geheiratet und würden keinen Moment zögern, es wieder zu tun. Das Allerwichtigste ist, sich auf den anderen einzustellen. Denn in einer verbindlichen Beziehung leben zu dürfen, ist ein großes Glück. Bei Konflikten versuche ich, meine Frau zu hören, statt nur meinen eigenen Gefühlen zu folgen. Das fällt manchmal schwer, aber man kann es lernen.

ZEIT: Der Papst erteilt in seinem Schreiben Amoris Laetitia praktische Ratschläge für Eheleute, so solle man das Küssen nicht vergessen. Was raten Sie?

Bedford-Strohm: Dankbar sein und vergeben können. Eine drastische Art, sich den Wert des anderen klarzumachen, ist die Frage: Was würde ich empfinden, wenn er weg wäre? Ich habe nie verstanden, dass die schönsten Dinge über Menschen erst am Grab ausgesprochen werden. Wir sollten uns vorher sagen, was wir aneinander lieben. Wenn eine Ehe halten soll, muss man lernen, sich selber und anderen zu vergeben. Und sich vergeben zu lassen.

ZEIT:Martin Luther hat die Priesterehe und damit das protestantische Pfarrhaus begründet. Wäre heute ein unverheirateter Ratsvorsitzender denkbar?

Bedford-Strohm: Natürlich! Man darf nie eine Lebenssituation zur Norm machen, sondern muss dem einzelnen Menschen gerecht werden. Das gilt auch für Führungspersonen in der Kirche. Auf ihre Stärken kommt es an. Mit Sicherheit ist nicht das entscheidende Kriterium, ob sie verheiratet sind.

Heinrich Bedford-Strohm Ratsvorsitzender Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland ist seit dem Herbst 2014 im Amt. Er folgte auf Nikolaus Schneider, Margot Käßmann und Wolfgang Huber. Das Reformationsjubiläum 2017 will er ökumenisch prägen. Wie weit wird er gehen? Der 56-Jährige verbündet sich gezielt mit den Katholiken, namentlich mit dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx. Öffentlich lobte der Protestant das Papst-Papier "Amoris Laetitia". Professor Der Professor lehrte Theologische Gegenwartsfragen, beriet den Weltkirchenrat und steht für eine international ausgerichtete Kirche. Von ihm erschien zuletzt "Funkenflug. Glaube neu entfacht" (adeo).

ZEIT: Trotzdem haben unverheiratete oder geschiedene Pfarrer es in Ihrer Kirche noch schwer.

Bedford-Strohm: Wo dies bei Geschiedenen noch der Fall sein sollte, da brauchten auch wir noch mehr Demut. Denn scheitern kann jeder. Niemand darf sich einbilden, dass ihm das nicht passieren kann. Wir müssen aufhören, über andere zu richten.

ZEIT: Etwas ganz Ähnliches sagt Papst Franziskus. Sie haben sein Schreiben über Ehe und Familie in einer eigenen Pressemeldung gelobt, obwohl in Ihrer Kirche vieles anders ist. Es gibt kein Zölibat, und Luther fand, die Ehe sei ein "weltlich Ding". Warum also das Kompliment?

Bedford-Strohm: Wir sind uns völlig einig in dem, was wir uns wünschen, nämlich die Ehe als lebenslange verbindliche Beziehung – und diese Verbindlichkeit soll keine Last sein, sondern eine Freude. Natürlich bleiben Unterschiede zur katholischen Kirche, die will ich gar nicht übertünchen. Bei uns ist die Ehe kein Sakrament, aber beide Konfessionen müssen die brisante Frage beantworten: Wie gehen wir mit dem Scheitern um? Mir gefällt der markante Ton von Franziskus, wenn er davor warnt, abstrakte moralische Normen zu propagieren. Das habe ich so deutlich noch von keinem Papst gehört.