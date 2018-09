Zufälle gibt es nicht. Vor allem nicht, wenn es um die SVP und ihre Medien geht. Da schimpft Christoph Blocher am vorletzten Wochenende, der Abstimmungskampf über die Durchsetzungsinitiative sei eine mediale "Verunglimpfungskampagne" gewesen. Mit zwei Ausnahmen: Weltwoche und Basler Zeitung, die ihm zu einem Drittel gehört. Und er verkündet: Seine Partei werde gegen die anstehende Asylgesetzrevision keine Inserate schalten. Boykott! Nur einen Tag später meint BaZ-Chefredaktor und Mitbesitzer Markus Somm in einer Radiosendung, er sage seinen Werbekunden immer wieder: "Wenn ihr nicht zufrieden seid mit den Medien, müsst ihr aufhören, Inserate zu schalten."

Ein milliardenschwerer Parteistratege, der die Zeitungen mit einem Anzeigenstopp maßregeln will. Ein Chefredaktor, der seine Werbekunden animiert, unliebsame Medien abzustrafen: Man glaubt, man hört nicht recht.

Klar, Polemik gehört zum Geschäftsmodell der beiden rechten Herren. Und jede Firma darf in diesem Land ihre Anzeigen schalten, wo sie will – oder überhaupt keine Inserate in den Printmedien buchen. Doch zur Schweiz gehört eben auch, dass ein Journalist – mehr oder weniger – schreiben kann, was Sache ist.

Das Anzeigengeschäft ist ein Deal, kein Akt der Unterwerfung

Diese Freiheit zu schützen, vor den Druckversuchen der Politiker, Spindoktoren, Verwaltungsstellen oder Werbekunden, all das ist eigentlich die Aufgabe der Verleger. Auch aus Eigennutz. Denn das Anzeigengeschäft ist ein Deal: Aufmerksamkeit gegen Geld. Aber es ist keine Zwangsprostitution, kein Akt der Unterwerfung. Wer schreibt, was ist, ist als Medium glaubwürdig. Und damit attraktiv. Nicht nur für seine Leser, sondern auch für seine Inseratekunden. Inserenten wollen nicht, dass man sie schont. Was sie ansonsten für teures Geld bei externen Beratern einkaufen, erhalten sie in der Presse verhältnismäßig günstig: eine gute Reputation.

Werbung lebt vom Widerspruch zum redaktionellen Umfeld, in dem sie platziert ist. Für alles andere gibt es Kundenmagazine. Die Unabhängigkeit des Titels, der kritische Blick seiner Journalisten auf die Welt sollen auf die beworbenen Produkte abfärben. In der Hoffnung, dass dabei der Eindruck entsteht: Wer hier inseriert, der kann gar kein böser Schuft sein.

Dieser Artikel stammt aus der Schweiz-Ausgabe der ZEIT Nr. 18 vom 21.4.2016. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Verleger Somm aber stellt sich schützend vor seine Kunden: Wirtschaftsleute müssten sich nicht "auf der Nase rumtanzen lassen", meint der BaZ-Chef, der auch im Präsidium des Verlegerverbands sitzt. Und Weltwoche-Verleger Roger Köppel, sein ehemaliger Vorgesetzter, sagte bereits vor mehreren Jahren gegenüber der ZEIT: "Ich halte kritische Unternehmensberichterstattung für riskant und von meinem publizistischen Credo her sogar für unnötig."

Diese Haltung sei den beiden rechten Medienmachern unbenommen. Aber sie lassen ihre Leser glauben: Die Inserenten könnten Einfluss nehmen auf die Redaktionen. Sie könnten erwarten, dass der Inhalt nach ihrem Gusto gestaltet wird, wenn sie nur genügend Anzeigen schalten. Kurzum, die Verleger verpulvern ihr wichtigstes Kapital – ihre Glaubwürdigkeit. Sie machen sich zu schlecht bezahlten Hilfskräften einer boomenden Imagepolierer-Branche.

Schwächelt die Konkurrenz, profitieren die nationalkonservativen Blätter

Damit vergraulen sie nicht nur ihre Leser, die sich zu Recht fragen: Wieso soll ich so eine Fake-Zeitung überhaupt noch kaufen? Nein, sie verärgern auch ihre Kunden, die sie zu schützen vorgeben. Weniger Käufer bedeutet, dass die Auflage sinkt – und damit sehen auch immer weniger potenzielle Hybrid-Auto-Leasing-Kunden und Kaffeemaschinen-Käufer die gedruckten Anzeigen. Nichtsdestoweniger meint dieser Tage selbst Hanspeter Lebrument, der Präsident des Verlegerverbands, er habe Verständnis für Einschränkungen der redaktionellen Freiheit: "Werbekunden zu verärgern liegt nicht mehr drin."

Nun geht es in dieser Sache aber nur vordergründig ums Geld und eine Branche, die um ihr altes Geschäftsmodell trauert. Es geht um Einfluss und Macht. Die Basler Zeitung wie auch die Weltwoche haben ein anderes Geschäftsmodell als gängige Medienhäuser. Sie sind keine Profit-Center, die ihren Besitzern dicke Gewinne, ihren Managern hohe Boni und den Aktionären satte Dividenden abwerfen müssen. Sie sind ideologische Projekte, die eine schwarze Null schreiben sollen. Oder wie der ehemalige Weltwoche-Besitzer und ZEIT-Kolumnist Tito Tettamanti kürzlich schrieb: "Wir haben unser Ziel erreicht. Wir können unsere Ansichten und Weltanschauung verbreiten."

Und so steckt, zu Ende gedacht, hinter der Somm/Blocher-Provokation ein Kalkül. Inserenten, die ihre Anzeigen aus der Presse zurückziehen, Kunden, die Druck auf die Redaktionen ausüben, sie schwächen die Konkurrenz der nationalkonservativen Blätter. Sie entziehen ihnen ihre wirtschaftliche Basis – und machen sie so zu möglichen Übernahmekandidaten.