Die beste Armee der Welt wurde vor zwei Jahren auf dem linken Fuß erwischt. Das Schweizer Volk wollte keine Milliarden für neue Gripen-Kampfflugzeuge ausgeben. Wer geglaubt hatte, dieses Geld würde nun eingespart, hat sich allerdings gewaltig getäuscht.

Weil das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) felsenfest von einem Gripen-Ja überzeugt war, hatte es keinen Plan B in der Tasche. Eiligst wurden Rüstungsprojekte vorgezogen, die noch gar nicht beschlussreif waren – und zum Teil sogar innerhalb des VBS verworfen worden waren. Unrühmliches Beispiel: die spektakulär teure Luxussanierung der Duro-Lastwagen. Die Armasuisse hatte sie vor dem Gripen-Nein sachlich und nachvollziehbar aus Kostengründen zur Ablehnung empfohlen. Doch die bürgerlichen Mehrheiten im Parlament waren sich nicht zu schade, diese Steuergeldverschwendung durchzuwinken. Motto: Für das Militär darf es immer und gerne "e bitzeli meh sy" .

Neben dem Duro-Projekt wurden weitere unausgereifte Rüstungs-Vorhaben hastig beschleunigt. Das entschuldigt nicht den übersportlichen Zeitplan für die Beschaffung des bodengestützten Lenkwaffensystems der Fliegerabwehr (Bodluv). Aber es erklärt ihn. Das VBS wollte lieber ein nicht ausgereiftes Projekt, als auf seine Kreditreste zu verzichten. Der Zeitplan sah so aus: Offertanfragen geplant im Spätwinter, Zuschlag im Sommer, erst danach eine Risikominimierung – und dann ab ins Rüstungsprogramm damit. Anders gesagt: Das Projekt musste her, gehauen oder gestochen..

Ausgerechnet der Armee-freundlichen Gruppe Giardino wurde es dabei als erster gschmuch. Sie sah deutlich die hohen Risiken. Niemand weiß, was Bodluv wirklich taugt. Den Giardinos war auch nicht entgangen, dass die Kosten bereits in der Projektphase aus dem Ruder zu laufen drohten. Unterdessen deutet vieles darauf hin, dass sich die 700 Millionen Franken mehr als vervierfachen werden; von den höheren Betriebskosten ganz zu schweigen. Also zog Bundesrat Guy Parmelin die Reißleine.

Jeder logisch denkende Mensch erwartet nun, dass die budgetierten 700 Millionen aus dem Armeebudget gestrichen werden. Doch Logik zählt bei Armeefragen offenbar nichts. Die Finanzkommission verweigerte nicht nur die Kürzung des Bodluv-Betrags, nein, sie stockte das vom Bundesrat vorgelegte Armeebudget von 18,8 Milliarden auf 20 Milliarden auf. Wofür? Niemand weiß es.

Ich erzähle das, weil nun erneut passiert, was schon nach dem Gripen-Debakel geschah: Anstatt die Gelder einzusparen, werden wieder hastig Projekte vorgezogen. Übrigens erneut Lastwagen. Auf die 20 Milliarden pappt man jetzt noch einen Rüstungskredit von 1,3 Milliarden.

Finanzpolitisch ist das grotesk. Es bedeutet, dass man kauft, nur damit man gekauft hat. Sachpolitisch ist es ebenso irritierend, dass sich die Armee derart hoch motorisieren will. Als seien Truppenverschiebungen im Feld ihre wichtigste Aufgabe. Wer die jüngste Aufregung um einen einzigen Trojaner auf einer Medien-Webseite oder die Angriffe auf Internetshops von Elektronikanbietern vor Augen hat, kann erahnen, wie ein echter zukünftiger Krisenfall aussehen wird: Hacker, welche die Industrie 4.0 und das Internet der Dinge bedrohen.

Ein anständiger Cyberschutzschild für die gesamten Schweiz ist daher längst überfällig. Diese Investition wäre weit sinnvoller, als Steuergelder für unausgereifte Rüstungsprojekte zu verschwenden. Wenn wir damit warten, bis Digital Natives an der Spitze von Armee, Bundesrat und Parlament stehen, die in diesen neuen Gefahrendimensionen denken können, dürfte es bereits zu spät sein.

