Ist es möglich, einen Streifen Asphalt am Rand einer Straße mit Rührung zu betrachten? Mir geht es so. An jedem meiner Arbeitstage fahre ich zweimal mit dem Rad durch die Fuhlsbüttler Straße, die im Zuge der Busbeschleunigung an ihren Rändern Fahrradstreifen bekommen hat. Überwiegend sind das einfach sinnvolle Radspuren, stellenweise sind sie, nun, großzügig. Der Umbau liegt jetzt Monate zurück – aber immer noch geht es mir dort so, als hätte ich ein Geschenk bekommen, das etwas zu groß, zu kostspielig ausgefallen ist.

Radfahren war für mich früher eine eher ungeregelte Angelegenheit, es ging darum, heile und nicht zu langsam durchzukommen. Theoretisch haben natürlich auch Fahrradfahrer Rechte, in der Praxis waren es nicht viele, und dementsprechend habe ich mich auch nicht zu viel verpflichtet gefühlt. Ich würde mich nie als "Kampfradler" bezeichnen. Aber ich nehme zur Kenntnis, dass andere mich so sehen. Elf Jahre lang habe ich mich morgens vom Strom der Autos durch die Sierichstraße in die Stadt spülen lassen und abends vom Feierabendverkehr stadtauswärts. Dabei bin ich tausendfach von hinten angehupt worden – von Leuten, so vermute ich, die etwas gegen "Kampfradler" haben.

Dieser Artikel stammt aus dem Hamburg-Teil der ZEIT Nr. 18 vom 21. April 2016. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Und nun? Nun entdecke ich eine neue Welt. Ich bin ein Verkehrsteilnehmer unter Verkehrsteilnehmern, es gibt gut befahrbare Wege, auf denen ich weder Autos noch Fußgängern ausweichen muss. Und es gibt Regeln, die erkennbar nicht der Schikane dienen.

Manche der neuen Regeln sind kurios. Soll ich die linke Spur der Einbahnstraße, in die mein neuer Fahrradstreifen mich einfädelt, so schnell wie möglich verlassen – oder erst dann, wenn das Ende einer schraffierten Fläche es mir gestattet? Rücksichtsvoll wäre es, zügig nach rechts zu fahren – es wäre aber auch ein Akt demonstrativer Regelmissachtung, wie ihn sich kein Autofahrer erlauben dürfte.

Elbvertiefung Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Ich bin mit der Datenschutzerklärung einverstanden. Jetzt anmelden

Dann ist da die Abbiegespur, eine Abbiegespur nur für Radfahrer. Als Linksabbieger soll ich mich nun zunächst rechts halten und die Radfahrer hinter mir passieren lassen, ehe ich die Richtung wechsle. Ich warte immer noch auf den zweiten Radfahrer, mit dem ich das mal ausprobieren könnte.

Die Zukunft ist da, sie fühlt sich seltsam an.