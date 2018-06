Den größten Teil meines Lebens war ich wetterberichtsblind, und es ging mir gut damit. Die Wetterberichtsblindheit ist eine eher harmlose Wahrnehmungsstörung: Am Ende der Tagesschau begann sich der Fernsehbildschirm für mich in graublaugrüne, wirbelige Bewegungen aufzulösen. Ich dachte dann nicht "Ach, eine Kaltluftfront aus Nordwest!" oder "Mönsch, schon wieder Graupelschauer!", sondern für einen Moment entstand in meinem Kopf eine große Leere, bis beispielsweise die Tatort-Melodie ins Wohnzimmer hineintöröte und es war, als hätte nie jemand behauptet, dass mit dem Wetter von morgen irgendetwas nicht stimmen könnte.

Die Wetterberichtsblindheit scheint mir weit verbreitet und auch der Grund dafür, dass Fernsehsender besonders blonde, schrullige oder schnell sprechende Menschen neben die Wetterkarte stellen, wo sie teils erheblich mit den Armen wedeln. Das soll wohl Aufmerksamkeit erzeugen. Meine Ruhe haben sie nie gestört. Wenn sie von Hochnebelfeldern und Tiefdruckgebieten sprachen, sah ich nur Linien und rote Fähnchen auf einer rasengrünen Europafläche, ein bisschen wie die Gebirgskarten im Diercke-Atlas, damals in der Schule.

Neuerdings aber kommen mir die Wettervorhersagen näher. Meist geht es um Regen. Selten habe ich um die Informationen gebeten. Verantwortlich scheint mir im Wesentlichen eine App namens Regenradar. Sie gehe, erzählte mir meine Frau einmal nach Feierabend, mit ihren Kollegen erst noch ein Bier trinken, bis der Schauer vorüber sei. Welcher Schauer?, fragte ich. Wir arbeiteten in derselben Straße. Der, der noch komme, sagte sie. Einer ihrer Kollegen habe das gerade nachgesehen. Regenradar. Ein andermal wollte ich nach der Arbeit gerade losradeln, es nieselte leicht, als ich unter dem Wellblechdach des Radständers eine Bekannte kauern sah. Sie warte noch kurz, teilte sie mit. Das Schlimmste sei gleich vorüber. Regenradar.

Auf einmal bin ich umstellt von lauter Privatwetterpropheten, die mir ständig die neuesten Schauer-Updates zuraunen. Der Regen kommt nun lange vor den ersten Tropfen an, manchmal Tage vorher. In der App. Hundehalter und Fahrradfahrer schwärmen im App-Store, wie toll so ein Regenradar bei der Gassiplanung oder der richtigen Regencapewahl helfe. Es gibt ihn schon seit fünf Jahren, aber die Logik verbreitet sich mehr denn je. Auch Facebook meldet mir nicht mehr nur, dass morgen um sieben eine Feier ist. Sondern manchmal auch: sieben Grad, leicht regnerisch. Meine Wetterberichtsblindheit ist akut bedroht. Die Welt von morgen nimmt eine Gestalt an, für die ich mich heute noch gar nicht interessiere.

Der Mensch malt gern Bilder seiner Zukunft. Das ist schon immer eine seiner Lieblingsbeschäftigungen gewesen. Wer ein Bild von der Zukunft hat, der glaubt, sie besser in den Griff zu kriegen. Früher waren die Zukunftsbilder noch etwas großklecksiger, seit wenigen Jahrzehnten helfen uns beim Malen Computer, von denen viele mittlerweile aussehen wie Telefone. Die Bilder liegen in unserer Hand, ihre Auflösung wird immer höher. Immer glaubhafter wirken sie, und manchmal sind sie es auch.

Am besten funktionieren Wettervorhersagen, schreibt Nate Silver in seinem Buch Die Berechnung der Zukunft. Sie seien im Laufe der Jahrzehnte beeindruckend exakt geworden. Silver hatte mit Baseball-Prognosen geübt und wurde berühmt, weil er den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2008 in den USA so genau prognostiziert hatte wie kaum ein anderer.

Die Erde ist mit einem so engmaschigen Netz an Wetterstationen überzogen –knapp 2.000 Wetterwarten und Messstände hat allein der Deutsche Wetterdienst –, dass sich aus diesem Gitter von Datenpunkten die präzisesten Prognosen in der Geschichte der Menschheit ableiten lassen. 17,5 Millionen Gitterpunkte sind es für das europäische Wettermodell Cosmo-EU.

Ein ziemlicher Aufwand dafür, dass ein paar Menschen beim Gassigehen trockene Füße behalten und der Bauer erfährt, wann seine Rüben gegossen werden. Natürlich könnte Cosmo-EU auch mir helfen, weniger nass mit dem Rad im Büro anzukommen. Ich mag mir aber nicht helfen lassen.

Der Mensch will die Zukunft nicht nur sehen, er würde sie gern beherrschen, besonders das Wetter. Regen soll herbeigetanzt, Wolken sollen von Flugzeugen weggeschossen werden. Bisher hat der Wunsch, das Wetter zu steuern, allerdings nur bewirkt, dass das Wetter uns jetzt per App diktiert, wann wir rausdürfen und was wir dabei anziehen sollen. Ich möchte gar nicht wissen, wem wir uns noch ausliefern mit unserem Kontrollbedürfnis.