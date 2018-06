Die Infrastruktur, die zu ihrer These passte, hatten die Archäologen längst beisammen. Sie waren im Kanton Graubünden 2010 auf die "älteste Alphütte der Schweiz" gestoßen. Dort wiesen sie die Strukturen eines Pferchs nach, in dem Eisenzeitler ihr Vieh einst melkten. Prähistorische Keramikscherben lagen im Untergrund der Bergweiden, die bis auf 2.800 Meter Höhe reichen. Außerdem gedeiht bis heute die passende Vegetation im dortigen Hochgebirge: In unmittelbarer Nähe der ehemaligen Alphütte wächst Labkraut – von diesem Grünzeug berichten römische Quellen, dass man mit ihm erhitzte Milch zu Frischkäse gerinnen lassen könne. Noch heute wuchert an bestimmten Stellen auffällig viel Sauerampfer, wo einst das Vieh mit seinen Hinterlassenschaften den kargen Hochgebirgsboden überdüngt hat.

Einzig die passende Kulinarie fehlte dem Bündner Kantonsarchäologen Thomas Reitmaier und seinen Kollegen in ihrer Beweiskette. Um zu belegen, dass die frühen Almöhis an den Fundstellen in Engadin und Silvrettagebirge in prähistorischer Zeit Käse fabriziert hatten, wären sie beim Graben gerne auf einen ordentlichen Laib gestoßen. Dieses Glück widerfuhr ihnen bis heute nicht.

In ihrer Beweisnot aber schickten die Wissenschaftler 30 Scherben nach England. Dort unterzogen Forscher der Universitäten York, Newcastle und Liverpool die Rückstände in den Tonresten einer chemischen Analyse. Die Untersuchungen, nun publiziert in der Zeitschrift Plos One, ergaben, dass die Älpler in ihren Töpfen vorwiegend Gulasch gekocht hatten. Das gefundene Fett stammte von pflanzenfressendem Getier – überwiegend.

Das Fett an den Scherben jedoch, die Reitmaier auf der Alp Fenga gefunden hatte, erzählt die Geschichte, die sich der Wissenschaftler bereits zuvor mit guten Gründen hatte zusammenreimen können. Denn die 2.800 Jahre alten Moleküle auf den Alp-Fenga-Scherben entsprechen in ihrer Struktur denen, die sich genauso heute bilden, wenn Milch erhitzt wird und mithilfe von Enzymen zu Käse gerinnt. Damit ist direkt belegt, was die eisenzeitlichen Älpler während ihrer Sommer in der Höhe trieben: Sie produzierten Frühformen von Gruyère, Emmentaler und Appenzeller.

Dabei ging es ihnen nicht nur um die eigene Vorratshaltung – sondern wohl bereits ums Exportgeschäft, wie Reitmaier vermutet. Denn in jener Zeit etablierte sich eine Industrieform, die auf Zulieferbetriebe angewiesen war: der Bergbau. Die frühen Kumpel in den Kupfer-, Eisen- und Salzbergwerken, aber auch die Menschen in den "proto-urbanen Zentren" rund um die Alpen mussten verpflegt werden. Aus diesem Grund florierte seit der Bronzezeit ein reger transalpiner Handel über die Hochpässe der Silvretta. Speck, Wurst (ob getrocknet oder geräuchert) und Schmalz eigneten sich als energiereiche und haltbare Lebensmittel besonders gut. Genauso Butter und Käse.

Eine Frage konnten die Fettanalysten bislang nicht klären: welches Nutztier den Rohstoff lieferte. Reitmaier vermutet, dass die Menschen sowohl Kühe als auch Ziegen und Schafe mit auf die saftigen Gebirgsweiden genommen haben. In einer weiteren Untersuchung will er nun herausfinden, ob auf der Alp Fenga Ziegentaler, Proto-Pecorino oder Kuhkäse produziert wurde. Und natürlich ist eine weitere Frage von elementarem Interesse: Rührten die Älpler damit bereits Fondue an?