Der Begriff hört sich so verkopft an, als hätten ihn promovierte Soziologen bei einem Scrum-Workshop nach dem Genuss von zu viel Whiskey Sour in iterativen Prozessen exakt zwischen die Alphamännchen der FDP und die Gammastrahlung liberaler Wiederauferstehungsenergie gespien: Beta-Republik. Besser gesagt: Beta-Republik Deutschland. Wie die Beta-Republik von dort auf die Plakate des 67. Bundesparteitags der Freien Demokraten kam, formerly known as FDP, wissen wir zwar nicht. Dafür wissen wir, dass Liberale ohne Graecum, aber mit alltagstauglichem Englisch "Better Republik Deutschland" verstanden und Liberale, denen alles Fremde fremd geblieben ist, "Butter-Republik Deutschland". Vielleicht wollte uns die FDP ja eine Botschaft senden: Better Beta-Butter than Gro-Ko!

Wenn wir das richtig verstanden haben, dann steckt hinter der Beta-Republik irgendwas mit Digital sowie Neugier, Innovationsbereitschaft, Veränderung als Chance, ein Labor, in dem Zukunft gestaltet wird. Bei ihrem Update für Deutschland muss die FDP aufpassen, nicht selbst wieder abzustürzen. Wer zu viel von der Beta-Republik spricht, darf sich nicht wundern, wenn er am Ende als Omega-Partei landet.