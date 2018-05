DIE ZEIT: Herr Meyer-Guckel, bedroht ein digitales Konzept wie das von Kiron die Universitäten, wie wir sie kennen?

Volker Meyer-Guckel: Analoge versus digitale Hochschule, diese Gegenüberstellung ist völlig absurd. Onlineplattformen werden das Modell Universität nicht überflüssig machen. Aber sie werden es besser machen. Wenn es die Unis verstehen, die Vorteile der Digitalisierung zu übernehmen. Einfach weitermachen wie bisher, das wird für die Unis natürlich nicht funktionieren.

Volker Meyer-Guckel ist stellvertretender Generalsekretär des Stifterverbandes

ZEIT: Ist dieses Bewusstsein schon in den Hochschulen angekommen?

Meyer-Guckel: Das Bewusstsein ist da – aber zwischen Erkenntnis und Implementierung liegen viele Jahre. Schließlich geht es hier um Hochschulen, die haben sich in der Lehre in den vergangenen 150 Jahren nicht wesentlich verändert. Noch hängt zu viel vom einzelnen Professor ab. Nur wenige Rektoren versuchen, die digitalen Möglichkeiten strategisch zu nutzen, um ihre Hochschule weiterzuentwickeln.

ZEIT: Wie nehmen die Hochschulen Formate wie Kiron wahr? Freuen sie sich, dass andere für sie die Pionierarbeit leisten, oder fürchten sie sich?

Meyer-Guckel: Beides. Es ist eine Mischung aus Faszination und Skepsis – ob da vielleicht ein Zug kommt, der sie überrollt.

ZEIT: Also doch – die Angst vor einer Technologie, die die Hochschullandschaft grundlegend verändert, also die Angst vor einer Disruption.

Meyer-Guckel: Für mich ist es eher eine Evolution als Disruption. Es ist schwer abzuschätzen, ob es Kiron in ein paar Jahren überhaupt noch geben wird. Aber sicher scheint mir, dass Kiron den Boden bereitet für diese Form von Bildung und Weiterbildung: kuratierte, digitale Angebote, aus denen ich mir das aussuche, was ich gerade brauche, ob direkt nach der Schule oder während der Berufslaufbahn. Mit einem Smartphone halten Sie die ganze Welt in den Händen. Und wenn Sie auch noch die besten Vorlesungen der besten Wissenschaftler finden können, halten Sie sogar die beste Universität der Welt in den Händen! Sie müssen nur jemanden haben, der das kuratiert und dafür sorgt, dass es zertifiziert und anerkannt wird. Und das macht Kiron – es könnten aber auch die Universitäten sein, die das tun. Ob die Angebote von den Hochschulen selber kommen oder von Externen wie Kiron, ist noch nicht entschieden. Die Inhalte – die Wissenschaft! –, die kommen ja ohnehin von den Hochschulen.

ZEIT: Ich suche mir also die fünf Bausteine aus, die ich für meinen Wunschberuf oder die nächste Karrierestufe brauche, und erwerbe Zertifikate. Wofür brauche ich noch ein echtes Studium?

Meyer-Guckel: Das hängt von der Arbeitswelt ab. Bei Programmierern ist es ja jetzt schon so, dass sie schon lange vor ihrem Abschluss Jobs angeboten bekommen, wenn sie bestimmte Fähigkeiten haben. Die Hochschulen müssen sich an diese Entwicklung anpassen. Neben den traditionellen Studiengängen müssen sie auch Angebote machen, aus denen die Studenten mehr oder weniger frei wählen können. Universitäten müssen das Kuratieren lernen – das ist das Modell der Zukunft.

ZEIT: Werden so aus den Unis nicht Ausbildungsbetriebe, wäre das nicht das Ende des Humboldtschen Ideals?

Meyer-Guckel: Eine stärkere Ausrichtung am Arbeitsmarkt und das Humboldtsche Ideal sind doch kein Widerspruch! Mit einem hoch individualisierten Curriculum können Sie den Humboldtschen Gedanken bis zum Ende ausbuchstabieren. Das, was Sie persönlich für Ihre Entwicklung brauchen, suchen Sie sich zusammen. Manche werden sich das suchen, was sie schnellstmöglich auf den Arbeitsmarkt bringt, andere das, was ihre Neugier oder ihr Interesse an Erkenntnis befriedigt.