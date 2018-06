Alfred Dorfer © Peter Rigaud

Der klassische Brief kommt aus der Mode, das bedeutet für die Post weniger Arbeit. Die finnische Post hat das als Chance erkannt und begonnen ihre Dienstleistungen zu diversifizieren. Sie bietet beispielsweise ein Essenslieferservice an.

Der neueste Coup aber ist genial. Dienstags soll es künftig möglich sein, unterbeschäftigte Postler fürs Rasenmähen zu engagieren. Bei der kleinen Adressschwäche mancher Briefträger kann es vielleicht passieren, dass im falschen Vorgarten das Gras gestutzt wird. Aber es zählt allein der gute Wille. Der Slogan "Die Post bringt allen was" wird so konsequent umgesetzt.

Das kann aber nicht das Ende der Fahnenstange sein. Wenn der Postbeamte schon am Weg ist, kann er doch auch gleich die richtigen Getränke mitbringen. Betreutes Trinken sozusagen, das erspart nicht mehr ganz so fitten Pensionisten den lästigen Gang in den Supermarkt. Auch Blumen könnten auf diesem Wege ihre Adressaten finden. Der Postillon d’Amour kann dann vielleicht noch schnell die Wohnung putzen. Optisch ansprechende Postler könnten als Showeinlage bei Damenkränzchen auftreten, quasi als Chippendales fürs kleine Portemonnaie.

Diese Angebote lassen sich erweitern: mit einem Escortservice in schmucker Post-Galauniform etwa. Der Clou aber wäre es, wenn man den eigenen Postler für sich auf die Post schicken könnte, um etwa ein Paket abzuholen. Sozusagen heim ins bekannte Biotop, nur mit anderer Perspektive. Der Haken könnte dabei aber sein, dass der Mietpostler dann ganz rasch den Dienst quittiert.