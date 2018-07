Vom modernen Theater in Deutschland hört man ja nichts Gutes. Aus dem Feuilleton der FAZ wissen wir zuverlässig, dass es dort drunter und drüber geht. Früher steckte hinter jeder Maske ein kluger Kopf; heute ein blöder Wichtel. Kein Schauspieler sei noch fähig, einen Shakespeare-Menschen zu spielen – einen Menschen mit gefühlsechter abendländischer Grundausstattung und bodentiefen Fenstern zu seiner inneren Seele: "Unten toben die Wichtel, die zu sich hinab verkleinern, wohin sie nicht aufschauen können." Statt im weiten Mantel der Geschichte liefen arme nihilistische Würstchen nackt über die Bühne, obwohl jedermann wisse, dass man Nacktheit gar nicht spielen könne. "Schämt sich denn niemand?"

Doch, wir schämen uns. Täglich müssen wir erleben, wie überbezahlte Regisseure in steuerfinanzierten Schlabberhosen die deutsche Klassik zersägen und sie dem Publikum als trauriges Häuflein Späne kostenpflichtig vor die Füße werfen. Dabei weiß jeder: Wer links sägt, wird rechts ernten. Schon fordern AfD-Politiker im schönen Sachsen-Anhalt eine Alternative für Deutschland. Das deutsche Theater habe grundsätzlich einen "positiven Bezug zur Heimat" herzustellen. "Klassik ist kein Sägemehl. Kein Kleinholz mehr auf deutschem Bühnenboden!" Wir haben im Landestheater Magdeburg nachgefragt, ob es den Vorgaben der AfD nachgekommen ist. Leider ist dies nicht der Fall. Auf dem Spielplan steht aktuell ein Stück über Anne Frank, dessen positivdeutscher Heimatbezug nicht zu erkennen ist. Keine Spielfreigabe gewährt die AfD auch für folgende Inszenierungen: Schillers Wilhelm Tell huldigt plusaktiv einem ortsfremden Schweizer und leistet keinen Beitrag zur deutschen Heimatliebe. Don Carlos treibt sich in Spanien herum, Goethes Egmont macht Werbung für Brüssel. Lessings Nathan der Weise enthält Saladin und ist mit dem Grundgesetz nicht zu vereinbaren.

Begrüßt wird dagegen Die Hermannsschlacht von Heinrich von Kleist. Das Drama dient dem geistigen Heimatschutz und bietet einen hochwertigen Deutschlandbezug im oberen Wirkungsbereich. Empfohlen wird eine zeitgenössische Bearbeitung durch Botho Strauß in der Regie von Peter Sloterdijk. Bühnenbild Rüdiger Safranski, Kostüme Monika Maron, Licht Thilo Sarrazin, Einführung Heinrich August Winkler: Der gute Deutsche. Kleists Kampf gegen die Hypermoral. Das Magazin Cicero überträgt die Premiere live. Die Übertragung ist kostenpflichtig, ausgenommen in Ungarn, Polen und Russland.