Wie wird der Konflikt um die Hamburger Flüchtlingsunterkünfte enden? Wohl kaum mit einem Volksentscheid – so viel lässt sich inzwischen mit einiger Sicherheit sagen. Beide Seiten, Regierung und der Dachverband der Bürgerinitiativen gegen die geplanten Siedlungen, verhandeln mittlerweile seit Monaten. Es gibt erste Resultate, es gibt offenbar Stillstand in anderen Fragen, es gibt strategische Manöver beider Seiten. Zusammen weist all das deutlich in eine Richtung: Keine der beiden Streitparteien strebt eine Volksabstimmung an, keine glaubt an eine grundsätzliche Neuorientierung auf der Suche nach geeigneten Unterkünften.

Im Kern geht es um die Siedlungen, die das Land bereits plant. Die Initiativen haben sich in der Nachbarschaft dieser Quartiere gegründet und wollen sie so weit wie möglich verkleinern. Der Senat will die Flüchtlinge angemessen unterbringen, die noch in Notunterkünften leben, und das Land auf die Möglichkeit einer neuerlichen Eskalation durch steigende Flüchtlingszahlen vorbereiten.

Inzwischen hat die Regierung ihre Pläne in einigen Punkten geändert. In Neugraben-Fischbek, in Rissen, am Hörgensweg in Eimsbüttel, am Rehagen in Hummelsbüttel und am Mittleren Landweg in Bergedorf sollen weniger Flüchtlinge einziehen als ursprünglich geplant. Eine Unterkunft im Norden Hummelsbüttels entfällt sogar völlig. Wer mag, kann darin einen Erfolg des Protestbündnisses sehen. Ebenso gut lassen sich die Korrekturen aber als Reaktion auf die zuletzt rapide sinkende Zahl der Flüchtlinge deuten, die in Hamburg eintreffen. Kamen im Januar und Februar noch deutlich mehr Zuwanderer als 2015, wurde der Vorjahreswert im März bereits erheblich unterschritten. Im April fiel die Zahl der Neuankömmlinge sogar unter den Wert des Jahres 2014.

So also könnte es weitergehen: Das Land auf der einen Seite gibt bei der Größe der Siedlungen hie und da nach – immer vorausgesetzt, es bleibt bei niedrigen Flüchtlingszahlen. Und die Bürgerinitiativen auf der anderen Seite rühren weiter ihre Werbetrommeln, um den Druck auf die Regierung aufrechtzuerhalten.

Dieser Artikel stammt aus dem Hamburg-Teil der ZEIT Nr. 19 vom 28. April 2016. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Allerdings stößt dieses Wechselspiel an Grenzen. Sollen die Unterkünfte tatsächlich bis Ende 2017 fertig werden, muss das Land nun Grundstücke verkaufen und Bauaufträge vergeben. Beides würde Fakten schaffen, an denen eine Volksinitiative nichts mehr ändern kann. Zuletzt hatten die Unterkunftsgegner versucht, durch Unterschriftensammlungen in den Bezirken ein "Moratorium" zu erzwingen. Aussichtsreich war das nie: Die Frage, ob Bezirksinitiativen eine Änderung der Landespolitik erzwingen können, ist inzwischen durch zwei Gerichtsinstanzen beantwortet worden, zuletzt im März vergangenen Jahres durch das Oberverwaltungsgericht. Sie können es nicht.

Inzwischen hat das Land seine Planung in einem Punkt korrigiert, gegen den zu argumentieren den Kritikern schwerfällt. Der Senat will in einigen Siedlungen von vornherein auch konventionelle Sozialwohnungen errichten. Das würde den Rat von Experten aufgreifen, die eine gemischte Belegung empfehlen – und es weiter erschweren, diese Vorhaben im Namen einer Initiative "für gute Integration" zu kritisieren.

Elbvertiefung Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Ich bin mit der Datenschutzerklärung einverstanden. Jetzt anmelden

Offenbar überlegen die Gegner der Unterkünfte neuerdings, ihre bereits vor Monaten angekündigte Volksabstimmung erst unmittelbar vor der nächsten Bürgerschaftswahl abzuhalten – wenn alle Entscheidungen längst getroffen sind. Demnach soll die Drohung mit einer Abstimmung nun wohl die Abstimmung ersetzen. Das klappt aber nur, wenn es keiner merkt.