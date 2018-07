Scheitern auf Pinterest

Nirgendwo treffen Wunsch und Wirklichkeit härter aufeinander als beim Nachmachen von Do-it-yourself-Anleitungen aus dem Internet. Ich mag Seiten, auf denen Menschen Designmöbel aus Holzpaletten bauen und Macarons in Regenbogenfarben backen – doch mein Palettensofa sieht nach Sperrmüll aus, und meine Macarons ähneln – Kotzhäufchen. Inzwischen behandle ich Do-it-yourself-Seiten wie Stunt-Videos: gucken gern, aber bitte nicht selber machen. Wenn es mich dennoch in den Fingern meiner zwei linken Hände juckt, verordne ich mir einen Besuch auf pinterestfail.com. Auf dieser Seite werden fehlgeschlagene Back- und Bastelversuche gepostet: Kekse, die im Ofen zu einer Teigmasse zerliefen. Deformierte Lampen. Prinzessinnen-Cupcakes, die aussehen wie Freddy Krüger. Daneben ist die Original-Inspiration abgebildet. So hält mich Pinterestfail davon ab, selbst zu scheitern. Und macht meine Talentlosigkeit erträglicher. Die Seite zeigt: Das Internet mag voller Tortenkunstwerke in Form von Blumensträußen oder Schloss Neuschwanstein sein. Im wahren Leben aber haben viele Schwierigkeiten, einen Kuchen zu backen, der wie ein Kuchen aussieht.

Zumba

Einer Sportart, die als "Fitness-Party" beworben wird, sollte man eigentlich nicht trauen. Zumba ist eine Art Aerobic, gemischt mit sexy Tänzen aus aller Welt. Aus Kolumbien kam sie in die USA, dann 2012 in mein Fitnessstudio. Beim Gerätetraining guckte ich durch die Glaswand des Kursraums einem Dutzend steifer Hintern zu, die sich am Hüftschwung abmühten. Eine aggressiv gut gelaunte Trainerin röhrte: "Und jetzt Salsa nach rechts!" Es sah peinlich aus. Niemand war im Takt. Was ich damals nicht wusste: Sobald man mitmacht, ist das egal. Als die Trainerin mich zu einer Probestunde zerrte, vergaß ich meinen Holzhintern. Es spielte keine Rolle, dass ich den Cha-Cha-Cha nach rechts machte, während alle anderen nach rechts sambierten, oder dass die Rentnerin neben mir die Choreografie besser begriff als ich. Ich war J. Lo, ich war Shakira, waka waka eh eh, und die anderen meine Backgroundtänzer. Würde ich jemals ein Video von mir beim Zumba sehen müssen, ich stürbe vor Scham. Bis dahin bin ich jeden Mittwoch eine heißblütige Latina. Auch wenn meine Zuschauer etwas anderes sehen.

Beauty-News

Ich weiß nicht, wie die Präsidentin von Südkorea heißt. Aber ich weiß, dass in ihrem Land eine neue Bleichcreme für Nippel auf den Markt gekommen ist. Ich kenne die Umfragewerte von Donald Trump nicht, dafür sein Parfüm. Es heißt "Success" und soll nach Seifenschaum riechen. Das Parfüm von Putin trägt den Namen "Leaders: Number One" und hat Noten von Tannenzapfen. Ich habe mehr darüber gelesen als über Putins Syrienpolitik. Ich wünschte, es wäre andersherum. Aber die Welt von Fläschchen, Döschen und absurden Mittelchen übt einen unglaublichen Sog auf mich aus. Dabei will ich das Zeug nicht einmal kaufen. Immerhin spiegeln Beauty-Nachrichten oft das Weltgeschehen: Zum ersten Mal hörte ich vom Politiker Trump im Juli 2015. Damals entfernte das Kaufhaus Macy’s seine Produkte aus den Regalen – wegen Trumps feindlicher Kommentare gegen Mexikaner. Die meisten Medien nahmen Trump damals nicht ernst. Aber Kosmetiknerds hatten ihn abgestraft.

Wlada Kolosowa mag auch Kurzgeschichten von Tschechow, Tropicália-Musik und zottelige Hunde