Der Briefwechsel von Gottfried Benn und Friedrich Wilhelm Oelze wurde lange erwartet. Jetzt liegen 2334 Seiten in einer fabelhaften Edition vor. Seit 1979 hatte man die 749 Briefe, die Benn an Oelze richtete, in einer Edition, die Harald Steinhagen und Jürgen Schröder verantworteten, lesen können. Oelzes Briefe blieben gesperrt, sodass sich ein wahrer Mythos um den Bremer Kaufmann bilden konnte. Benn brauchte, wie Harald Steinhagen damals im Nachwort schrieb, von Oelze das Bild eines "Aristokraten, der ›Synthese aus Oxford und Athen‹ jenes ›Herrn von Ascot‹, von dem er sich einerseits als Paria unterscheiden und andererseits in seiner aristokratischen Geisteshaltung bestätigen lassen konnte". Harald Steinhagen, der Nachlassverwalter Oelzes, ist das Unternehmen diesmal zusammen mit zwei jüngeren Editoren angegangen. Das Ergebnis ist zeitweilig atemberaubend.

Helmut Lethen ist emeritierter Professor für Literatur- und Kulturwissenschaft. 2006 erschien seine Benn-Monografie "Der Sound der Väter" im Rowohlt Verlag.

Ihre Temperamente konnten nicht unterschiedlicher sein. Während Oelze sich "sechs Stunden lang" von der Matthäus-Passion ergreifen lässt, findet Benn jede Kunstäußerung im Theater oder Konzertsaal, die 60 Minuten überschreitet, "infam". Ein Schlag ins Kontor des Überseekaufmanns: Johann Sebastian Bach, in dessen Musik Oelze die "vollkommene mathematische Struktur" genießt – für Benn "hätte er nicht existieren brauchen". Ein Schlager aus einem amerikanischen Revuefilm erregt ihn, wie er sagt, mehr als tiefe Gedanken über Geschichte.

Wie haben sie den Austausch 25 Jahre ausgehalten?

Jeder der beiden verfolgt bei dem Briefwechsel ein anderes Ziel. Benn nutzt Oelze als Echoraum, Testperson und Reizfläche. Oelze muss gegen seinen Willen für den Höhlenbewohner der Bozener Straße in Berlin den Kosmopoliten spielen und einen imperialen Bewegungsraum einschließlich der Tropenlandschaft von Kingston in Jamaika, wohin ihn geschäftliche Verbindungen treiben, erschließen. Am liebsten sieht Benn den polyglotten Kaufmann als seinen Avatar in der Sphäre britischer Dandys und Banker. Oelze wiederum hofft, dass das in den Briefen flüchtig Hingeworfene mehr als das abgeschlossene Werk die "abgründigste Erkenntnis" des großen Meisters birgt. Es wird lange sein persönlicher Schatz sein und erst im Nachlass anderen mitgeteilt werden. Außerdem ist er Schüler: "Kalt werden – das muss ich von Ihnen lernen." Aber als er später glaubt, das Lernpensum mit Erfolg absolviert zu haben – "Ich bewege mich im kalten Glanze der Polarsonne" –, merkt Benn an, dass der immer akkurate Mr. Oelze beim Kälte-Training die physiologischen Gesetze des Körpers vergessen habe. Etwas läuft immer schief.

Der Kult der Oberfläche

30. Mai 1942. Oelze erkennt in der Kriegsführung Deutschlands die "unerträgliche Negation aller Spielregeln" und die "Vernichtung des gesamten überlieferten Ordnungsapparats". Benn beobachtet als Oberstabsarzt in Berlin wachsende Depression in höheren Offizierskreisen; beide stellen sich die Zukunft "sehr grausig" vor. In diesen Tagen fällt Benn Oscar Wildes Dorian Gray in die Hand. Ein herrliches Buch, wie er seinem Brieffreund Oelze mitteilt. Und Oelze erinnert sich an eine große Zeit: "1907 kam ich zuerst nach London. An den warmen Maienabenden mit den blühenden Kastanien sah ich aus den Theatern von Piccadilly diese wunderbar aussehenden Männer kommen, im Frack, den seidenen Mantel über dem Arm, die Orchidee aus den Gewächshäusern von Selby im Knopfloch."

Diese britischen Dandys: eine wahrhaft männliche Herrscherkaste, ohne heroische Pose, "zu stolz, um in ihren Kriegen mehr zu sehen als Episoden unter Männern vom Fach"; die Frauen: Kulisse. Gemessen an Oscar Wilde, der diese Sphäre ins Artistische übertragen hat, fällt Heideggers deutsche "Entschlossenheit", von der Oelze im selben Brief berichtet, als "völlig nichtssagend" ab. Diese Zeilen Oelzes sind nach Benns Geschmack. Am liebsten wäre es ihm, wenn sich der Bremer Gentleman nie aus der Atmosphäre der seidenen Mäntel und der Orchidee im Knopfloch löste. Überhaupt kreisen die Briefe Benns geradezu manisch um die Kleidung seines Briefpartners. "Sie trugen eine hellgraue Weste beim letzten mal. Darüber wüsste ich gerne etwas Näheres. Tut man das jetzt? Andersfarbige Weste." Lange wehrt Oelze sich dagegen, dass der Freund seine "Formvollendung" nur in der Kleidung sehen will, bis er endlich, im Januar 1949, kapituliert: Ja, er ist ein "Citymann", wie man sich den agilen Londoner Geschäftsmann vorstellt, "allerdings mit schwarzem Homburg und dispatch case, Kragenschnitt 1936, zwischen Finanztransaktionen und Literatur".