Prächtig sieht er aus, dieser neue Eingang, prächtig modern. Ganz viel Glas und eine Drehtür in der Mitte. Aber halt! Sieht so nicht ..., sieht so ähnlich nicht die Europapassage aus, Seite Jungfernstieg?

Das Einkaufszentrum und die Kunsthalle: beide mit Blick auf die Binnenalster. In beiden Gebäuden stecken die Millionen von Alexander Otto. Gleichen sie sich etwa an?

Hubertus Gaßner, der Direktor der Kunsthalle, steht vor dem Portal, Blick auf das Glas, Blick auf die Säulen und die Säulenheiligen der Kunst, Michelangelo links, Rafael rechts. Die Drehtür? "War ein Muss," sagt er, "wenn die Tür früher aufging, hat der Caspar David Friedrich oben gewackelt, so stark war der Durchzug." Kann man sich vorstellen. Der Wind wirbelt an diesem Freitagmorgen der vergangenen Woche um das Gebäude, als habe ihn Gaßner zum Beweis bestellt.

Gaßner federt die Stufen hoch, nicht durch die Drehtür, die ist noch geschlossen, durch die Nebentür betritt er das Gebäude. Fast ist es vollbracht. Die letzten Handwerker füllen die letzten Fugen. Die letzten Leitern verschwinden aus den Sälen. Wiedereröffnung am 30. April. Pünktlich, wie vor zwei Jahren angekündigt. Wer mit Alexander Otto und seiner Stiftung zusammenarbeitet, erlebt keine elbphilharmonischen Verspätungsorgien.

Und wie sieht sie nun aus, diese neue, mit Ottoschen 15 Millionen Euro veredelte Kunsthalle? Wirkt sie wirklich wie ein Einkaufszentrum? Das fragen sich gerade alle in Hamburg, denen die Kunst ein Anliegen ist. Aber erst einmal muss man, etwas ketzerisch, doch anders fragen: Warum ist dieser Umbau überhaupt so wichtig? Es zählt doch die Kunst in diesem Haus und nicht ihre Verpackung, oder? Antwort von Hubertus Gaßner: "Der Besucher muss sich wohlfühlen. Wo ist die Garderobe, wo das Café? Wo kann ich mich auf eine Bank setzen und mich ausruhen? Die Architektur spielt beim Museumsbesuch eine entscheidende Rolle."

Erster Merksatz zur neuen Kunsthalle: Sie soll dem Besucher dienen und angenehm sein.

Tut sie das?

Ein Blick in die Eingangshalle zeigt: Architektur kann auch erschlagen. In der Mitte ragt die Treppe auf. Umrahmt von schwarzen Säulen, führt sie hinauf zu Wandgemälden aus dem späten, dem pompösen 19. Jahrhundert, riesige Formate, goldumrahmt, die Wände dunkelbraun gestrichen. Dann aber öffnet sich eine Tür am Ende der Treppe. Hing da nicht ...?

"Genau", sagt Hubertus Gaßner, "hier hing das riesige Gemälde von Hans Makart, Der Einzug Kaiser Karls V. in Antwerpen, 50 Quadratmeter groß, davor haben wir eine Wand eingezogen, vor der sehen Sie die Kunst der fünfziger Jahre."

Verblüffend! Die Kunsthalle, dieses wichtigste aller Hamburger Museen, öffnet seinen alten Eingang, 19. Jahrhundert, eine Flucht aus der Gegenwart, könnte man meinen, und dann eröffnet es seine Dauerausstellung mit moderner Kunst. Wer hätte das gedacht?

DIE ZEIT: Gab es Widerstand, als Sie den Makart aus dem Blick verbannt haben?

Hubertus Gaßner: Irgendwann hat man gesagt, lasst die mal machen.

ZEIT: Und warum ausgerechnet hier die fünfziger Jahre?

Gaßner: Viele unserer Besucher sind zwischen sechzig und siebzig, das ist die Kunst ihrer Jugend. Die Leichtigkeit des Raumes spricht aber sicher alle Generationen an.

ZEIT: Deshalb muss sie ja nicht am Anfang stehen.

Gaßner: Wir haben einen Rundgang konzipiert, 750 Jahre durch die Kunstgeschichte, der endet in den fünfziger Jahren. Dieser Raum ist Auftakt und Ende.

Also doch: keine wilde Anarchie, sondern ein geordnetes Konzept. Alles andere wäre auch verwunderlich gewesen bei Hubertus Gaßner, der in diesem Jahr in den Ruhestand geht, dessen letztes großes Werk der Umbau der Kunsthalle ist und der in den vergangenen zehn Jahren zwar ein paar Dinge bewegte in Hamburg, aber nie so viel, dass es nach etwas Revolutionärem aussah.

ZEIT: Warum folgen Sie der Chronologie?

Gaßner: Wir haben hier im Museum viel diskutiert, ich habe mit vielen Besuchern gesprochen. Und dabei ist uns ein Gedanke immer wieder gekommen: Gerade in unruhigen Zeiten gibt es den Wunsch, dass einige Dinge in der Welt so bleiben, wie sie sind. Deshalb haben wir die chronologische Ordnung der Werke als Orientierung belassen.

ZEIT: Wie haben Sie die Epochen unterteilt?

Gaßner: Jeder Raum ist ein Themenraum, mal geht es um Landschaften, mal um einzelne Künstler wie Philipp Otto Runge oder Caspar David Friedrich, mal versammeln wir ein Philosophenkabinett. Jeder Raum bildet eine geschlossene Einheit.