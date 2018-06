Freitagabend, gegen 22.20 Uhr, als der Schiedsrichter endlich abpfiff – da dürfte die Erleichterung bei einem Menschen im Volksparkstadion noch etwas größer gewesen sein als bei allen anderen. Frank Wettstein wusste in dem Moment nämlich: Der Hamburger SV hatte in dieser Woche nicht nur einen entscheidenden Sieg errungen. Sondern zwei. Offen blieb allein, welcher der beiden Erfolge nun der wichtigere war. Wettstein selbst meint: "Eindeutig das 2 : 1 gegen Werder Bremen."

Man kann das durchaus anders sehen.

Frank Wettstein, 42 Jahre, rheinischer Akzent, amtiert seit anderthalb Jahren als HSV-Finanzvorstand. Wenn man die Rolle von "Boss" Dietmar Beiersdorfer mit der eines Spielmachers vergleicht, dann gibt Wettstein den Ausputzer. Er ist der Mann, der all die Bälle zurückerobern soll, die der Hamburger SV über die vergangenen zehn Jahre in finanzieller Hinsicht verspielt hat. Es gibt dankbarere Jobs.

Rund 90 Millionen Euro Schulden lasten auf dem Traditionsclub, dazu zählen beispielsweise eine Fananleihe oder die Kredite für den Stadionbau. Diese Summe entspricht grob gerechnet dem Zweifachen des jährlichen Etats für die Mannschaft.

Nun kommt es bei Schulden allerdings nicht nur auf die Höhe an – sondern immer auch auf die sogenannten Fristigkeiten: Wann ist welcher Kredit zu begleichen? Und was das betrifft, hat Finanzchef Wettstein in den Tagen vor dem Bremen-Spiel einen kleinen Coup gelandet.

Dieser Artikel stammt aus dem Hamburg-Teil der ZEIT Nr. 19 vom 28. April 2016. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Hintergrund: Von jenem Geld, das der HSV einst für den Bau des Stadions aufnahm, standen immer noch 25 Millionen Euro bei den Banken aus. Ein großer Teil dieser Summe wäre in den nächsten Monaten fällig geworden. Nur: Wie der HSV das hätte bezahlen sollen, war bislang alles andere als klar. In solchen Fällen kann das schlimmstenfalls die Insolvenz bedeuten.

Laut ZEIT- Informationen ist es dem Verein nun aber gelungen, die Verbindlichkeiten, die er bei der Haspa, der Hypo-Vereinsbank, der HSH Nordbank und der Hamburgischen Investitionsbank hatte, komplett abzulösen. Das Geld dafür kam, wie mittlerweile üblich, von "vermögenden Privatleuten aus dem Umfeld des Vereins", wie es heißt. Wettstein bestätigt die Informationen. Um wen es sich bei den Gönnern handelt, ob wieder der Milliardär Klaus Michael Kühne darunter ist, verrät er nicht.



Die Strategie der neuen Führungsriege schält sich damit immer klarer heraus: Es geht Beiersdorfer und Wettstein nicht darum, die horrenden Schulden möglichst rasch abzutragen. Sondern darum, sie erst einmal in die Zukunft zu verlagern, um zunächst die sportliche Konsolidierung voranzutreiben. Kritiker mögen bilanzielles Zeitspiel reklamieren. Bloß: Was wäre die Alternative? "Die Verantwortlichen tun gut daran, so viel wie möglich in die Mannschaft zu investieren. Denn nur mit sportlichem Erfolg lassen sich irgendwann auch die Einnahmen steigern", sagt Gerhard Pollok, ein Experte für die Finanzierung mittelständischer Unternehmen.

Tatsächlich wirken die Zahlen heute stabiler als vor ein, zwei Jahren. Ein Indiz: Die sogenannte Eigenkapitalquote. Sie zeigt, über wie viele eigene Finanzmittel der HSV verfügt – und soll inzwischen bei immerhin 20 Prozent liegen. Hier zahlt sich die Ausgliederung der Profiabteilung aus, die es dem Management erlaubte, 15 Prozent der Anteile für 38 Millionen Euro zu verkaufen. Klar: Auch dieses Geld wurde nicht intern erwirtschaftet, sondern extern eingeworben. Aber: Die Anteilsmillionen müssen, anders als die Kredite, nicht zurückgezahlt und bis auf Weiteres auch nicht verzinst werden.

Als Nächstes kommt es für Wettstein nun darauf an, die laufenden Ausgaben endlich wieder komplett aus den laufenden Einnahmen zu finanzieren. Dabei darf man sich allerdings nicht vom scheinbar stolzen operativen Gewinn ("Ebitda") von zuletzt 23 Millionen Euro täuschen lassen. Denn diese Kennziffer umfasst zwar sämtliche Erlöse, von den Tickets bis zu den TV-Geldern, wichtige Belastungsfaktoren klammert die Zahl hingegen aus. Das ist ein bisschen so, als würde man auf dem Rasen alle Gegentore nach Standards nicht mitzählen.

Zum einen sind da die sogenannten Abschreibungen auf Spielerwerte. Sie addierten sich zuletzt auf 33 Millionen Euro – und dürften auch in der aktuellen Saison wieder rund 25 Millionen Euro betragen. Das kommt so zustande: Verpflichtet der Club einen Neuzugang, wird dessen Wert – der sich an Ablösesumme und Beraterprovisionen bemisst – als "Vermögen" in die Aktivseite der Bilanz geschrieben. Über die Laufzeit des Vertrages muss dieses "Vermögen" dann aber sukzessive wieder auf null heruntergefahren, spricht: "abgeschrieben" werden. Die immense Höhe dieses Bilanzpostens drückt aus, was jeder Fan ohnehin weiß: Der HSV hat in der Vergangenheit für durchschnittliche Spieler viel zu viel Geld bezahlt.

Aus Frank Wettsteins Sicht sind die Abschreibungen momentan trotzdem nicht die entscheidende Größe. Denn: Sie werden "nicht cashwirksam", wie der Finanzchef das nennt. Soll heißen: Die betreffenden Ablösemillionen sind ja in der Regel längst geflossen – sie stehen zwar noch in den Büchern, lasten aber nicht mehr auf der Kasse. Viel kritischer ist darum der zweite Faktor, den das "Ebitda" nicht ausweist, nämlich das Geld, das für Zinsen und das Begleichen von Schulden ausgegeben werden muss. Ein hoher einstelliger Millionenbetrag wird dafür auf absehbare Zeit jährlich fällig. Das ist das Plus, das Wettstein unterm Strich erwirtschaften muss, damit der HSV nicht mehr auf Finanzspritzen von außen angewiesen ist. In dieser Saison ist das noch nicht der Fall. In der nächsten soll es plangemäß so weit sein.

Wie das geht? Es wäre zum Beispiel hilfreich, wenn der Ausputzer endlich ein bisschen Hilfe von den Spielmachern bekäme – so wie das bei vergleichbaren Vereinen der Fall ist. Beispiel eins: Der Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale hat Hertha BSC Berlin wohl zehn Millionen Euro eingetragen. Dagegen der HSV? Schied in Runde eins aus. Beispiel zwei: Die TSG Hoffenheim erlöste durch den Abgang des Brasilianers Firmino angeblich 40 Millionen Euro. Dagegen der HSV? Verscherbelte den Inzwischen-Nationalspieler Jonathan Tah für vergleichsweise billiges Geld nach Leverkusen.

Elbvertiefung Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Ich bin mit der Datenschutzerklärung einverstanden. Jetzt anmelden

Was Wettstein selbst tun kann? Bei den nun eingetriebenen 25 Millionen Euro handelt es sich um eine Zwischenfinanzierung, sie läuft dem Vernehmen nach Mitte nächsten Jahres aus. Bis dahin will Wettstein Investoren für eine langfristige Anleihe gefunden haben. Sie könnte ein Volumen von 40 Millionen Euro und eine Laufzeit von zehn Jahren haben. Diese Anleihe soll werden, was für die Mannschaft am Samstag ein Dreier beim FSV Mainz wäre: der endgültige Befreiungsschlag.