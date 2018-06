Was für ein Einstieg schwebt Ihnen vor?", hat er gefragt. Und mich gewarnt: "Gefällt er den Lesern nicht, werden sie nicht weiterlesen." Oder habe ich das in einem seiner Bücher aufgeschnappt? Egal. Wie also soll ich das Porträt über ihn beginnen? Vielleicht so:

Er trägt einen schwarzen, grob gestrickten Wollpullover. Sein Gesicht, ebenmäßig geschnitten, an den Wangen und am Kinn schimmert ein Bartstoppel-Schatten. Die Haare sind sanft frisiert. Die Stimme, ein warmes Französisch, erklingt mit einem angenehmen Timbre ...

"Arrêtez! Aufhören, genug beschrieben", höre ich ihn sagen. "Lassen Sie Raum für den Leser." Dieses Porträt ist nicht der Ort für einen langen Atem. Es geht schließlich um ihn, um Joël Dicker, den zurzeit erfolgreichsten Schweizer Schriftsteller. Und dieser Dicker, studierter Jurist aus Genf, 30 Jahre alt, mag keine Beschreibungen. Er peitscht in seinen Büchern die Handlung nach vorne. Unerbittlich, über Hunderte von Seiten. Alles ist Story, alles ist Erzählung.

Das gilt auch für seinen neuen Roman Die Geschichte der Baltimores. Er erscheint dieser Tage auf Deutsch. Seinetwegen ist Dicker nach Zürich gereist, wo er in einem kleinen Altstadthotel ein paar Journalisten empfängt. Er sagt: "Ich bin glücklich, hier mit Ihnen sitzen zu dürfen." Er sagt aber auch: "Die wahre Freude finde ich beim Schreiben." Und er weiß: Nötig hätte er all das hier nicht.

Die französische Ausgabe der Geschichte der Baltimores gehörte im vergangenen Jahr zu den meistverkauften Büchern in Frankreich – und das Vorgänger-Werk war ein weltweiter Bestseller. Über drei Millionen Mal hat sich der Thriller Die Wahrheitüber den Fall Harry Quebert verkauft. "Für die meisten Bücher bietet das Kino die Hoffnung, ein größeres Publikum zu finden", sagte sein Verleger. "Aber das ist nicht das Problem von Joël Dicker!" Sein 736-Seiten-Wälzer wurde in 30 Sprachen übersetzt, und eine Preislawine überrollte den Autor: Grand Prix du Roman der Académie Française, Prix littéraire de la Vocation, Prix Goncourt des Lycéens. Französische Minister hofierten den Schweizer in ihren Palästen. Die Fernsehstationen setzten ihn in ihre Runden. Le petit Suisse? Niemand in Paris würde es wagen, ihn so zu schimpfen.

Joël Dicker ist längst mehr als ein Erfolgsautor. Er ist für die Schweizer Literatur, was Roger Federer fürs Tennis, Bastian Baker für die Popmusik oder Eiskunstläufer Stéphane Lambiel für das Showbusiness: ein helvetischer Exportschlager.

Die vier gut aussehenden Herren in ihren Zwanzigern und Dreißigern haben alle dasselbe Erfolgsrezept: Sie sind talentiert, ehrgeizig, wohlerzogen, unheimlich nett – aber alle sind sie auch ein bisschen langweilig. Oder wie die beiden welschen Satiriker Vincent Kucholl und Vincent Veillon frotzelten: "Joël Dicker ist wie eine Nespresso-Kapsel: hübsches Design, sehr sauber und sehr einfach zu benutzen."

Er lacht, als ich ihn darauf anspreche. "Man darf die Qualitäten, die wir Schweizer haben, nicht unterschätzen", sagt er. Wenn er mit seinem Verleger auf Tournee sei, höre er oft: "Wow, du bist pünktlich, du bist professionell, du antwortest auf die Fragen." Das macht ihn auch außerhalb der Literaturbranche begehrt. Dicker wirbt für die Fluggesellschaft Swiss und den Autobauer Citroën. Geziemt sich das für einen Schriftsteller, frage ich ihn? Er beginnt leicht zu stammeln, wirkt unsicher, aber umso charmanter. "Ich habe schon immer davon geträumt, Werbeclips zu drehen", sagt er. Oder: "Ich liebe Autofahren, in meinen Büchern nehmen die Protagonisten immer das Auto." Oder: "Es ist gut, wenn die Jungen sehen, dass nicht nur Fußballer Werbung machen, sondern auch Schriftsteller." Kurzum, er möchte alle seine Leidenschaften irgendwie zusammenbringen.

Was aber schreibt dieser so nette, so zuvorkommende, leidenschaftliche Erfolgs-Dicker in seinen Büchern?